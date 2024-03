EdF (F) : Jean-Michel Aulas répond cash aux accusations de Corinne Diacre

Après 6 ans de bons et loyaux, l’aventure de Corinne Diacre à la tête de l’équipe de France féminine prenait subitement fin en mars 2023 en raison des relations difficiles qu’elle entretenait avec certaines joueuses. Un an plus tard, la native de Croix n’a toujours pas digéré sa mise à l’écart des Bleues et semble particulièrement rancunière envers Jean-Michel Aulas. Lors d’un entretien accordé à L’Equipe mercredi, la technicienne de 49 ans a d’ailleurs accusé l’ancien patron de l’Olympique Lyonnais d’avoir poussé auprès de la Fédération française pour son départ.

La suite après cette publicité

Une sortie médiatique qui n’a pas laissé l’ex-dirigeant rhodanien sans réaction. Désireux de dissiper les doutes sur une quelconque implication personnelle, JMA a répondu aux accusations de Corinne Diacre sur les réseaux sociaux en assurant que son éviction était la conclusion d’un audit qui avait «relevé des carences graves en matière de management, ayant entraîné des tensions fortes entre les joueuses et la sélectionneuse ainsi qu’avec l’ensemble du staff» de l’équipe de France féminine. «Je ne peux que déplorer que Madame Corinne Diacre persiste à me croire à l’origine d’une situation dont elle est l’unique responsable. Elle oublie que je n’ai jamais eu de cesse de la soutenir, et notamment quand elle s’est déplacée pour voir des matchs de Lyon, où je l’ai reçue personnellement. Ardent défenseur du football féminin depuis des décennies, je souhaite la réussite de nos joueuses françaises, en club comme en sélection», a également rappelé l’actuel vice-président de la FFF.