Brest : Pierre Lees-Melou réagit aux comparaisons avec Zidane

39 minutes lui auront suffi. Après avoir manqué les deux premières rencontres de Ligue des Champions de Brest face à Sturm Graz et Salzbourg en raison d’une blessure, Pierre Lees-Melou a marqué face à Leverkusen cette semaine (1-1) pour son premier match dans la compétition (il avait joué 4 rencontres de tour préliminaire avec Nice en 2017). Une belle reprise de volée, qui a permis aux Brestois de décrocher un très bon point face au champion d’Allemagne en titre.

Il n’en fallait pas plus pour enflammer les réseaux sociaux, où certains internautes ont osé les parallèles avec la reprise emblématique de Zidane contre… Leverkusen, en finale de Ligue des Champions 2002, toujours sur le ton de l’humour. En conférence de presse, l’intéressé a préféré en rigoler : «Je vois pas mal de choses sur internet, des montages plus drôles les uns que les autres, mais il faut respecter Zidane quand même (rires). Sa reprise était bien plus dure que la mienne, a rappelé le Brestois. Mais ça fait plaisir. Bon, c’était bien pour le collectif ce but, et sans faire la fine bouche j’aurais pu en mettre un deuxième avant la mi-temps. J’ai eu quelques frappes. Ça me donne quelques regrets.»