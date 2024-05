Les joueurs de l’OL ont gagné le respect de Pierre Sage

Il s’en est passé du chemin à Lyon depuis décembre dernier. Lanterne rouge de Ligue 1 à l’arrivée de Pierre Sage, l’OL a finalement rectifié le tir et a même terminé à la sixième place de l’élite, synonyme de qualification en Ligue Europa, sous l’impulsion du coach de 45 ans. La saison n’est pourtant pas terminée car les Gones ont l’opportunité de glaner demain leur premier titre depuis plus de 12 ans, en finale de Coupe de France contre le PSG. Pour ce faire, les Rhodaniens iront puiser dans leurs forces collectives nouvelles.

Plus proche de son groupe, Pierre Sage a avoué qu’il respecte son groupe qui a tenu ses engagements : «ils ont gagné mon respect, ils ont respecté l’engagement qu’on a pris ensemble. Ça donne du boost pour disputer cette finale. On se sent plus fort que ce qu’on était en décembre.» Reste à savoir si gagner la Coupe de France faisait également partie de leurs engagements.