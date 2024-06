Le Rassemblement National répond sèchement à Kylian Mbappé !

Dans un moment où le football passe au second plan en France, l’équipe de France s’apprête à disputer son Euro 2024, contre l’Autriche, ce lundi soir (21 heures). Mais les footballeurs français ont tenu à montrer l’importance de la situation politique du pays et la voix de son capitaine Kylian Mbappé s’est élevé en conférence de presse pour souligner que «les extrêmes sont aux portes du pouvoir, on a l’opportunité de choisir le futur de notre pays. J’appelle tous les jeunes à aller voter, de prendre conscience de l’importance de la situation. J’espère que ma voix va porter un maximum».

Sans nommer le Rassemblement National - toujours favori des sondages au premier tour des élections législatives - comme l’avait fait Marcus Thuram, Kylian Mbappé a reçu les critiques du parti politique d’extrême droite après sa sortie. «Je suis frappé en tant qu’amoureux du football et déçu (…) Sa prise de position va à l’encontre de celle de la FFF (…) Quand on a beaucoup d’argent, on peut se permettre d’outrepasser les positions de la Fédération. Ce n’est pas n’importe qui. On lui demande d’avoir un devoir de réserve et il ne le fait pas. Au RN, on considère qu’on doit respecter tous les Français. Par ce type de position en plein Euro, Kylian Mbappé fracture le pays et envenime la situation (…) Les Français font la part des choses entre un multimillionnaire et la situation du pays», a estimé le porte-parole du RN, Andréa Kotarac à BFM TV.

