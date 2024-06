Kylian Mbappé a remporté un premier bras de fer contre le Real Madrid

C’est peut-être le joueur le plus attendu de cet Euro 2024. Ce lundi soir face à l’Autriche, Kylian Mbappé et les Bleus démarrent leur aventure allemande avec de grosses ambitions, forcément. Un statut de favori pour l’équipe de Didier Deschamps et un costume de potentiel MVP pour la nouvelle recrue du Real Madrid, dont les débuts dans cet Euro seront logiquement très scrutés outre-Pyrénées.

La suite après cette publicité

Le leader de la France, considérée comme la candidate numéro 1 pour remporter le titre par nos voisins espagnols, a des choses à prouver avant d’être intronisé du côté du Santiago Bernabéu une fois la compétition terminée. Surtout que ces dernières semaines n’ont pas été de tout repos, ni pour lui, ni pour son entourage. Si le joueur rêvait de revêtir la tunique merengue, les négociations n’ont pas été si simples.

À lire

Real Madrid : un ancien joueur du PSG et de l’OM donne son avis sur l’arrivée de Kylian Mbappé

Les deux parties ont fait des efforts

Comme l’indique Relevo, Mbappé souhaitait avoir plus de contrôle sur ses droits d’image. C’est à dire recevoir une part importante des revenus liés à l’utilisation de son nom ou de son image, comme peuvent l’être des campagnes publicitaires pour un sponsor. Le Real Madrid a l’habitude de faire du 50/50 avec les joueurs, mais comme l’indique le média, pour le Français, ça sera plus un montant situé entre les 60% et les 70% en faveur du joueur. Mais pas 80% comme expliqué un temps dans les médias.

La suite après cette publicité

Mais Mbappé n’est pas une exception, contrairement à ce que disaient certains. Jude Bellingham ou Vinicius Junior ont aussi un contrat avec une répartition dépassant légèrement les 50% en leur faveur. Il a tout de même réussi à négocier un meilleur deal que ses deux futurs coéquipiers, se montrant dur en négociations. Le fait d’être arrivé gratuitement a aussi aidé, forcément. Quoi qu’il en soit, l’arrivée du joueur à Madrid bénéficiera clairement les deux parties, sportivement mais aussi financièrement…

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. La victoire 2-1 pour la France peut vous rapporter jusqu’à 646€.