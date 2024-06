L2 : Yohan Bilingi vers Pau ?

En fin de contrat du côté de l’USL Dunkerque, Yohan Bilingi (25 ans) devrait rapidement voguer vers de nouveaux horizons. Arrière latéral droit polyvalent, capable d’évoluer sur le côté gauche, mais également dans l’axe de la défense, le natif d’Alfortville attise les convoitises en ce début de mercato estival.

Selon nos dernières informations, plusieurs écuries de Ligue 2 sont intéressées par le profil du droitier d’1m82, qui dispose par ailleurs d’une belle cote de popularité en Belgique. Toujours d’après nos indiscrétions, le principal concerné, auteur d’un but et d’une passe décisive en 36 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, aurait cependant été séduit par le discours et l’expérience de Luis De Sousa, directeur sportif du Pau FC.