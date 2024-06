Les déclarations de Mbappé enflamment l’Europe, le Barça sur le point de conclure 3 ventes

La prise de position claire de Mbappé

En conférence de presse hier, le capitaine a été clair : le match d’aujourd’hui n’est pas la priorité à ses yeux. Les enjeux politiques en France sont plus urgents. Après Marcus Thuram hier, Mbappé a emboîté le pas et a appelé les jeunes à aller voter. Le joueur du Real Madrid s’est dit complètement opposé aux extrêmes, qui divisent le pays selon ses propos. Une prise de position forte et inédite, assumée par le joueur qui est toujours prêt à aller au combat comme le rapporte Le Parisien. Cette prise de position de Mbappé a dépassé le simple cadre de la France et a agité l’ensemble de l’Europe. En Espagne, Marca déclare que Mbappé entre en campagne comme il le placarde sur sa une. AS va dans le même sens et rappelle les faits, Mbappé est contre l’extrême droite. En Italie, la Gazzetta dello Sport titre "Mbappé président" dans ses pages intérieures. Les Anglais évoquent l’épisode Mbappé, qui décide de stopper l’extrême droite pour le Daily Mail.

Trois joueurs proches de quitter Barcelone

Sport annonce sur sa une que Barcelone négocie avec Porto pour plusieurs dossiers. Il est question de la vente de Mika Faye pour 15M€ avec une option de rachat mais aussi d’un possible prêt de Vitor Roque. Marca évoque également le cas Sergi Roberto, en fin de contrat qui pourrait s’engager avec Porto. La bonne relation Deco-Villas Boas facilite l’ensemble des échanges et négociations.

Le clan Kvaratskhelia a tranché sur l’avenir du joueur

À Naples, on a eu droit à une véritable bombe hier soir. Alors que la presse italienne indiquait un accord de principe entre Khvicha Kvaratskhelia et le Napoli pour une prolongation de contrat, le clan du joueur est allé complètement à l’opposé. Voici ce qu’a déclaré Mamuka Jugeli, son agent à la télévision géorgienne. « Nous voulons quitter Naples, mais maintenant, nous attendons tous l’Euro 2024. Notre objectif est une équipe qui joue la Ligue des champions. Le pire, c’est que s’il reste ici, Khvicha perdra 1 an à cause de ça… nous sommes inquiets. » Le père du joueur lui est allé encore plus loin. « Je ne veux pas qu’il reste à Naples. L’année dernière, trois entraîneurs se sont succédé et il est difficile de jouer dans une telle situation. » Deux déclarations qui n’ont pas manqué de faire réagir le Napoli par le biais d’un communiqué. Le Géorgien est plus proche que jamais d’un départ. Le PSG, intéressé, est évidemment en bonne positon pour l’accueillir.