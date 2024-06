Eric Dupont-Moretti répond à Kylian Mbappé

Hier, en conférence de presse, le capitaine de l’équipe de France Kylian Mbappé a pris position sur un sujet épineux, celui de la politique. Le joueur de 25 ans a appelé «tous les jeunes à aller voter», et a assuré qu’il était «contre les extrêmes, les entités qui divisent». Une sortie forte, qui a amené certains visages du paysage politique à réagir, à l’image d’Éric Dupont-Moretti, le ministre de la Justice.

«C’est bien que l’on veuille mobiliser la jeunesse. On se plaint que les jeunes ne votent plus ou ne votent pas assez et voilà quelqu’un qui est suivi par la jeunesse qui décide de dire ce qu’il peut dire, car il est citoyen», a déclaré le Garde des Sceaux à BFM TV.

