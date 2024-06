La France va vous rapporter gros !

L’équipe de France fait son entrée dans l’Euro 2024. Le grand moment est arrivé pour les Bleus de Didier Deschamps, qui vont affronter l’Autriche pour démarrer la compétition. Avec déjà la quête d’une victoire avant d’enchaîner par l’autre favori du groupe, les Pays-Bas. Mais il faudra se méfier de l’Autriche, coachée par l’entraîneur allemand Ralf Rangnick, puisque Das Team a enchaîné les bons résultats dernièrement.

La suite après cette publicité

L’équipe de France a bien évidemment de solides arguments pour croire en la victoire. Kylian Mbappé bien sûr, mais aussi Griezmann, Thuram, Dembélé, Giroud ou encore le revenant Kanté qui pourrait être titulaire pour cette entrée en matière. Alors, les Bleus vont-ils bien lancer leur Euro 2024 ? Pour profiter de ce premier match de l’équipe de France, le site de paris sportifs PARIONS SPORT en Ligne vous propose un bonus de bienvenue de 85€ en crédits de jeu en misant jusqu’à 85€, que votre pari soit perdant ou gagnant, ainsi que 15€ sans dépôt avec le code FM15**.

Parmi les différents paris proposés par PARIONS SPORT en Ligne, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La suite après cette publicité

Victoire de la France, cote à 1,49

Oui, les Bleus sont favoris de cette rencontre, et ils se doivent de l’emporter. Déjà pour bien lancer son parcours, ensuite pour s’assurer une qualification pour le tour suivant (on rappelle qu’outre les deux premiers, les 4 meilleurs troisièmes de groupe, sur un total de 6 groupes, seront qualifiés), et enfin pour ne pas s’infliger un choc décisif face aux Pays-Bas lors de la 2e journée. On mise donc sur une victoire de l’équipe de France, qui avait su démarrer par un succès lors des deux derniers Euros (contre la Roumanie en 2016 et contre l’Allemagne en 2021).

Score exact 1-2 pour la France, cote à 7,60

Si on imagine nos Bleus s’imposer, on pressent un match difficile. Notre équipe n’a pas particulièrement rassuré lors de ses deux matches de préparation face au Luxembourg et au Canada. Certains joueurs ne sont pas encore remis de leurs pépins physiques connus en club. Et surtout, l’Autriche est tout sauf un adversaire facile. La sélection dirigée par Ralf Rangnick n’a perdu qu’un match depuis le début de l’année 2023, pour 10 victoires et 3 nuls. Elle doit donc être prise au sérieux, et sera coriace.

La suite après cette publicité

But de Christoph Baumgartner, cote à 5,50

Vous ne le connaissez peut-être pas, mais c’est l’homme en forme de la sélection autrichienne. Le milieu offensif, qui évolue en club du côté du RB Leipzig, a marqué un but lors des 4 dernières sorties de son équipe. Capable de décocher de grosses frappes de balle, Baumgartner sait surprendre ses adversaires, et a d’ailleurs souvent marqué au cours du premier quart d’heure. Le voir prendre de court nos Bleus, qui ont parfois tendance à rentrer doucement dans le match, n’est donc pas à exclure.

Bonus PARIONS SPORT en Ligne : bonus de bienvenue jusqu’à 85€ ainsi que 15€ sans dépôt avec le code FM15**.

La suite après cette publicité

PARIONS SPORT en Ligne t’offre actuellement un bonus de bienvenue jusqu’à 85€ en plus de 15€ sans dépôt avec le code FM15 ! Un bon plan PARIONS SPORT en Ligne idéal pour parier sur Autriche-France sans prendre de risques !

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur PARIONS SPORT en Ligne, utilisez le code "FM15" pour profiter de 15€ en crédits de jeu.

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 85 € en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT en Ligne, ici une victoire de la France face à l’Autriche, cotée à 1,49.

Misez par exemple votre premier pari de 85€ sur cette cote et tentez de gagner 126,65€. Si votre pari n’est pas gagnant, pas de panique, vous récupérez votre mise initiale de 85€ en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque.

(** offre valable pour toute première inscription)

(*** cotes soumises à variations)