PSG : qui es-tu Nuno Mendes ?

Alors qu'Abdou Diallo dépanne à gauche, que Layvin Kurzawa n'a pas affiché son meilleur visage depuis sa prolongation et que Juan Bernat peine à se remettre de son opération au genou, le Paris SG a décidé de mettre le paquet pour s'offrir l'un des plus grands espoirs à ce poste, Nuno Mendes. Le club de la capitale a mis 7 M€ sur la table pour un prêt d'un an, avec une option d'achat fixée aux alentours de 40 M€.

Il faut dire que l'international lusitanien (5 sélections) est considéré comme l'une des plus belles promesses du football portugais. Le Sporting CP avait même fait passer sa clause libératoire de 45 à 70 M€ il y a quelques mois. Pur produit du centre de formation des Leões, ce dernier régale sur le flanc gauche lisboète depuis le printemps 2020 (40 matches de championnat, 1 but et 1 passe décisive), avec un énorme volume. Il flambe au poste de piston gauche dans le 3-4-3 de Ruben Amorim, qui lui permet d'exploiter au mieux toutes ses qualités.

City et le Real aussi y ont pensé

Très rapide, explosif, puissant dans les duels, il aime en effet avaler les espaces pour attaquer et offrir de bons ballons à ses attaquants. Son pied gauche, très précis, lui permet de bien conserver le ballon sous pression et de délivrer des caviars. Défensivement, le jeune homme, qui possède le même représentant que Bruno Fernandes (Manchester United), n'est pas maladroit, surtout en un contre un. Il doit toutefois encore progresser sur le placement et la concentration.

Avant le Paris SG, Manchester City, qui cherche depuis si longtemps un recours fiable à ce poste, avait longtemps pensé à se l'offrir. Sans jamais concrétiser son envie. Le Real Madrid avait également sérieusement songé à lui pour la succession à long terme de Marcelo (33 ans). Ce sont finalement les pensionnaires du Parc des Princes qui auront eu le dernier mot dans ce dossier. Avec Achraf Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche, le PSG possède, sur le papier, des ailes de feu.