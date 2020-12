Newcastle - Liverpool : les compositions officielles

Newcastle United enchaîne. Quatre jours après s'être déplacé à Manchester City (défaite 2-0), les Magpies accueillent un autre gros morceau ce soir avec Liverpool. Steve Bruce aligne un système aux contours moins défensifs que face aux Skyblues, en 3-4-3, avec un Callum Wilson cette fois bien titulaire. Le Français Allan Saint-Maximin est lui toujours hors du groupe.

En face, Jürgen Klopp fait dans le classique et en dépit des blessés. Joel Matip (adducteur) étant incertain, c'est Nathaniel Phillips qui le remplace en charnière et non le jeune Rhys Williams comme attendu. Curtis Jones est titulaire au milieu, alors que Thiago Alcantara fait son retour dans le groupe après une blessure qui l'avait éloigné des terrains depuis le 17 octobre dernier.

Les compositions des équipes :

Newcastle : Darlow - Clark, Fernández, Schär, - Yedlin, Longstaff, Hayden, Ritchie - Joelinton, Wilson, Murphy.

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Fabinho, Phillips, Robertson - Milner, Henderson, Jones - Salah, Firmino, Mané.