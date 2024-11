LdC : le PSG peut encore rallier les barrages

La défaite du Paris Saint-Germain contre l’Atletico de Madrid (1-2), en toute fin de rencontre, mercredi soir en Ligue des champions, doit encore trotter dans la tête des supporters parisiens. Avec une seule victoire en quatre journées, le club francilien a quasiment dit adieu au top 8 et à la qualification directe pour les huitièmes de finale. En revanche, l’équipe de Luis Enrique peut encore espérer aller chercher sa place en barrage.

Selon les statistiques d’Opta, relayées par Le Parisien, les Parisiens possèdent encore près de 66,6% de chances de s’en sortir. L’algorithme considère qu’entre 8 et 9 points pourraient suffire à une équipe pour finir entre la 9e et la 24e place et ainsi être barragiste. Il ne manquerait donc que 4 ou 5 points de plus au PSG pour accéder à ce « 16e de finale déguisé ». Le classement du club parisien en barrage aura son importance puisque les clubs classés de la 9e à 16e place seront têtes de série, et rencontreront un adversaire classé entre la 17e à la 24e place avec l’avantage de jouer le match retour à domicile. Toujours d’après Opta, le PSG possède 31,3 % de chances d’être éliminé avant même d’accéder aux barrages et 2,1% de probabilité d’aller chercher le top 8.