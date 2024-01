FA CUP : la fédération ouvre une enquête après les incidents à West Brom

Ça a entaché l’après-midi de Cup en Angleterre. De graves incidents impliquant des supporters entre West Bromwich Albion (D2) et Wolverhampton. Les supporters des deux clubs historiquement rivaux ont des précédents. En deuxième mi-temps, après le deuxième but de Matheus Cunha (78e) le match a dégénéré. Dans la tribune de West Bromwich Albion, une bagarre a éclaté, obligeant l’intervention de la police et des agents de sécurité. Des personnes sont descendues sur la tribune obligeant le match à être interrompu. La rencontre a repris et s’est conclue sur le score de 2-0 pour les Wolves. Mais la fédération anglaise (FA) va enquêter.

« Nous allons enquêter sur ces sérieux incidents aux côtés des clubs et des autorités compétentes, et les actions appropriées seront prises », a indiqué la fédération anglaise en déplorant des comportements inacceptables. Les supporters risquent très gros, au regard des sanctions que l’Angleterre inflige lors d’incidents dans le football.