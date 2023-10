PSG : l’avenir de Xavi Simons lié à celui de Kylian Mbappé ?

La suite après cette publicité

Aujourd’hui sous les couleurs du RB Leipzig, Xavi Simons, prêté par le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, s’adapte parfaitement à son nouvel environnement. Avec 3 buts et 4 passes décisives en 11 matches toutes compétitions confondues, le milieu batave - qui s’apprête à retrouver l’équipe de France dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2024 vendredi soir - fait ainsi le bonheur du club allemand. Mais pour combien de temps ? Selon les dernières informations du Parisien, le PSG n’a toujours pas pris de décision quant à l’avenir du joueur de 20 ans, même si des récentes rumeurs évoquaient déjà un bail prolongé au RBL.

En pleine ascension, Simons pourrait d’ailleurs voir son avenir être lié à un certain Kylian Mbappé. Et pour cause, le média français précise que Luis Campos trouve que le Néerlandais évolue dans la même zone que le Français et aurait donc besoin de temps de jeu pour continuer sa progression. Annoncé depuis plusieurs mois au Real Madrid, le numéro 7 parisien est toujours un joueur du club de la capitale, et ce jusqu’en juin 2024. Nul doute que son choix final devrait donc fortement influencer le choix des décideurs parisiens sur le futur de Xavi Simons…