L’étrange décision du PSG concernant Xavi Simons

Beaucoup l’ont peut-être oublié, mais Xavi Simons reste à ce jour un joueur du PSG. Après une saison prolifique du côté du PSV Eindhoven l’an passé (48 matches, 22 buts, 11 passes décisives), qui lui aura permis d’étrenner son nouveau statut d’international néerlandais, le joueur formé au Barça a fait le choix de rebrousser chemin vers le PSG, qui n’a pas hésité à activer sa clause de rachat de 6 M€. Mais dans la capitale, pas même le temps de défaire ses valises que Simons s’est envolé sous la forme d’un prêt sans option d’achat au RB Leipzig.

Un choix payant en ce début de saison puisque l’international batave s’est adapté en un clin d’oeil à son nouvel environnement. «C’est un footballeur doué. Il prend plaisir à courir après le ballon et à aller au duel, il dégage une énergie énorme avec et sans le ballon, il nous plaît énormément», louait à ce titre son entraîneur Marco Rose dans Kicker en septembre. C’est simple, depuis le début de saison, Simons totalise déjà 3 buts et 4 passes décisives en 7 rencontres, ce qui fait de lui le deuxième joueur le plus décisif du club, dans la roue d’un certain Loïs Openda, arrivé en provenance du RC Lens cet été pour plus de 38 M€.

Simons pourrait rester plus longtemps que prévu en Allemagne…

Oui mais voilà… Si le joueur de 20 ans était programmé pour s’installer en Allemagne le temps d’une saison seulement, la tendance semble avoir quelque peu changé. Ce mercredi, Sport Bild rapporte que Simons serait enclin à y poursuivre son aventure, au-delà de cette saison. A l’aise en Allemagne où il a noué des liens d’amitié avec Openda et d’autres anciens de Ligue 1 comme Bitshiabu ou Lukeba, le Batave a déjà discuté de son avenir avec son entraîneur Marco Rose. Ce dernier, qui l’avait déjà convaincu de le rejoindre cet été chez les Saxons malgré l’intérêt prononcé de cadors comme Manchester City, tirerait désormais les ficelles pour le voir prolonger l’aventure.

Mieux : en coulisses, un accord préliminaire aurait déjà été trouvé entre les différentes parties, rendu possible grâce aux bonnes relations entre l’agent du joueur, Darren Dein, le propriétaire Red Bull et enfin… le PSG. Dans l’hypothèse où Simons continuait d’accumuler du temps de jeu, comme c’est le cas depuis le début de saison, et que Leipzig parvenait à décrocher une nouvelle qualification en Ligue des Champions, il devrait alors rester pour une saison de plus à Leipzig, toujours en prêt. Le PSG est visiblement ouvert à laisser la pépite néerlandaise une saison de plus en Bundesliga, alors que le flou règne toujours quant à l’avenir de Kylian Mbappé. Un positionnement qui peut surprendre…