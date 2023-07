Le PSG prête Xavi Simons au RB Leizpig

La suite après cette publicité

Il n’a même pas eu le temps de défaire sa valise que le voilà déjà reparti. Annoncé de retour le 16 juillet dernier au PSG, qui a levé son option d’achat de 6 M€, Xavi Simons prend la route du RB Leipzig. Le milieu offensif néerlandais a tout de même pris le temps de signer un contrat de 4 ans avec les Franciliens avant d’être prêté au club allemand. Il a passé sa visite médicale avec succès, condition sine qua non à sa signature. C’est désormais officiel.

« Après une saison passée au PSV Eindhoven, Xavi Simons est de retour au Paris Saint-Germain jusqu’en 2027. Le milieu offensif néerlandais sera prêté au club allemand du RB Leipzig pour la saison 2023-2024 » annonce le communiqué. Tout indique qu’il s’agit d’un prêt sec d’un an puisqu’aucun des deux communiqués n’évoque une option d’achat.

L’avenir de Xavi Simons à Paris dépendait essentiellement de deux choses, les futurs de Neymar et Kylian Mbappé. C’est encore loin d’être réglé mais le PSG a préféré laisser l’international néerlandais s’aguerrir à plus haut niveau encore. Pour sa première véritable saison professionnelle, il a réalisé un exercice absolument splendide avec le PSV Eindhoven, marquant 19 buts pour 9 passes décisives en 34 matches d’Eredivisie. De vraies promesses pour la suite.

Cette suite justement va s’écrire en Bundesliga. Le joueur de 20 ans prendra la succession de Christopher Nkunku dans le secteur offensif de Leipzig. Dans ce club, réputé pour sa patience et son efficacité avec les jeunes pousses qui ont besoin de confirmer au plus haut niveau, Simons espère passer un nouveau camp et profiter de la scène européenne pour s’affirmer encore un peu plus. Après cela, il sera temps de penser à la suite de sa carrière, au PSG ou ailleurs.