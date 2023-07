Xavi Simons revient au PSG !

La suite après cette publicité

L’information est sortie très tôt ce dimanche dans les médias néerlandais. Et elle a très vite été officialisée par le PSV. Xavi Simons va signer son retour au PSG cet été, un an après son départ. Depuis des mois déjà, il était ainsi question d’une offre parisienne pour le joueur formé à La Masia. La direction francilienne avait effectivement une option de rachat, et elle a été exercée.

« Xavi Simons quittera immédiatement le camp d’entraînement pour effectuer un transfert vers le Paris Saint Germain. L’attaquant de vingt ans est arrivé au PSV l’année dernière et est devenu un pion important dans l’équipe de Ruud van Nistelrooy », a notamment écrit l’écurie d’Eredivisie dans un communiqué officiel publié sur son site web.

Une saison brillante au PSV

Auteur d’une saison exceptionnelle dans le championnat néerlandais, il a inscrit 19 buts et délivré 8 passes décisives en 34 rencontres de championnat. De quoi convaincre les décideurs parisiens d’exercer cette option de rachat, dont le montant n’est pas connu de manière officielle, mais qui tourne aux alentours des 6 à 8 millions d’euros selon les médias.

C’est la septième recrue du mercato parisien, après avoir enrôlé des joueurs comme Lucas Hernandez ou Marco Asensio. Reste désormais à savoir quels seront les plans de Luis Enrique pour Xavi Simons, puisque la possibilité de le voir partir sous forme de prêt n’est pas à exclure. On peut aussi imaginer que son avenir à Paris est lié à l’avenir de Kylian Mbappé…