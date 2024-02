Le PSG a pris sa décision pour Kolo Muani et Ramos !

170 M€ sur le banc de touche. C’est le prix d’achat cumulé de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, les grands perdants de l’avènement du trio Barcola-Mbappé-Dembélé pour mener l’attaque du Paris Saint-Germain. Longtemps, Luis Enrique a cherché la bonne formule, multiplié les schémas de jeu et jonglé entre les titularisations des uns et des autres. Avant de finalement recentrer Kylian Mbappé, déçu notamment par le niveau de ses deux recrues offensives.

Avec 26 apparitions (pour 9 buts et 3 passes décisives) pour Randal Kolo Muani et 25 apparitions (pour 7 buts et 1 passe décisives) pour Gonçalo Ramos, les deux hommes ont eu l’occasion de se montrer. Peut-être un peu plus pour Kolo Muani, qui a démarré les 6 matches de la phase de poules de la Ligue des Champions. Aujourd’hui, les voilà condamnés au rôle de doublure, même si Kolo Muani peut jouer sur les ailes et donc être une alternative à Barcola et Dembélé. Pour Ramos, l’affaire est encore plus compliquée, car c’est un pur numéro 9. Et Mbappé est rarement remplacé lorsqu’il démarre le match…

Le PSG veut les conserver mais…

Alors, le PSG va-t-il acter l’échec de ce double recrutement ? Pas du tout selon Le Parisien, qui assure que le club francilien ne compte pas se séparer de ses deux joueurs l’été prochain, lors du mercato. Ils ne seront donc pas mis sur le marché. Et ce quand bien même un nouveau numéro 9 d’envergure est recruté pour remplacer Kylian Mbappé. Le nom de Victor Osimhen revient beaucoup ces dernières semaines, mais le Nigérian vise surtout la Premier League.

D’ici la fin de saison, Ramos et Kolo Muani devront saisir chaque opportunité de se montrer, histoire de se positionner pour la saison prochaine comme étant la meilleure alternative à Mbappé. Sauf s’ils décident de couper court à l’aventure parisienne. Cela ne semble pas être la volonté de Kolo Muani. Par contre, Gonçalo Ramos pourrait être tenté d’aller voir ailleurs, après des premiers mois compliqués à Paris et sans perspective de temps de jeu suffisant. Si le joueur le demande, le PSG ouvrira alors la porte, mais ce n’est pas la solution souhaitée par le club.