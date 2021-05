L'Allemagne annonce l'arrivée de Hans-Dieter Flick après l'Euro

La suite après cette publicité

Le 9 mars dernier, Joachim Löw annonçait officiellement la fin d’un chapitre long de quinze ans. Ancien adjoint de Jürgen Klinsmann propulsé sélectionneur de l’équipe d’Allemagne, le patron de la Mannschaft sacrée championne qui monde en 2014 avait décidé de rendre son tablier après l’Euro 2020. Depuis, la course à sa succession était lancée et très rapidement, le nom de Hans-Dieter Flick -lui aussi ancien adjoint en sélection nationale- était avancé.

Après avoir presque tout gagné avec le Bayern Munich depuis la saison dernière (2 Bundesliga, 1 Ligue des Champions, 1 coupe d’Allemagne, 1 Supercoupe d’Europe, 1 Supercoupe d’Allemagne, 1 Mondial des Clubs) et malgré un contrat prolongé jusqu’en 2023 en avril 2020, Flick se trouvait en profond désaccord avec une partie de sa direction, et surtout Hasan Salihamidzic, son directeur sportif. Au final, un an et demi après son intronisation à la tête du Bayern, Flick a donc décidé de s’en aller.

Encore un ex-adjoint propulsé sélectionneur national

Favori pour succéder à Löw, le futur ex-coach bavarois laissait toutefois planer le suspens, la presse catalane annonçant même que Joan Laporta voulait tout faire pour lui donner le siège de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone. Aujourd’hui, le feuilleton est terminé. La fédération allemande vient en effet d’annoncer sur son site officiel la nomination de Flick. Ce dernier a d’ailleurs paraphé un bail jusqu’en 2024.

« Tout s'est déroulé étonnamment vite pour moi, mais je suis très heureux de pouvoir travailler en tant que sélectionneur national à partir de l’automne prochain. (…) J’ai vraiment hâte car je peux voir la grande qualité des joueurs, en particulier les jeunes joueurs allemands. C'est ainsi que nous avons toutes les raisons d'aborder les tournois à venir avec optimisme, par exemple le Championnat d'Europe à domicile en 2024. De plus, je sais par expérience que je suis avec Oliver Bierhoff. J’ai un partenaire fort et digne de confiance à mes côtés et qui travaille avec l'équipe, afin que nous puissions démarrer sans un long temps de démarrage. (…) Le plus important maintenant n'est pas ce qui se passera en septembre - je vous contacterai en détail en août - mais le prochain Championnat d'Europe, pour lequel je souhaite à Jogi Löw, Marcus Sorg , Andy Köpke et à toute l' équipe le plus grand succès possible. Jogi Löw a plus que mérité une grande fin de sa carrière en tant qu'entraîneur national », a déclaré Flick dans le communiqué.