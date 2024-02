Matz Sels s’engage avec Nottingham Forest

Matz Sels s’envole pour l’Angleterre. Comme indiqué ce jeudi matin, le portier strasbourgeois a créé la surprise en tombant d’accord avec le club de Nottingham Forest. Tandis que l’international belge était attendu dans la soirée outre-manche pour passer la traditionnelle visite médicale relative à sa signature, les deux clubs sont parvenus à finaliser la transaction, estimée à 8 M€ plus 2 de bonus, avant l’heure fatidique.

Conséquence, le joueur de 31 ans a signé un contrat de trois ans et demi avec les pensionnaires du City Ground et retrouver donc le championnat anglais après avoir porté les couleurs de Newcastle, par le passé. En revanche, c’est un véritable coup dur pour Strasbourg qui intervient la veille de son duel face au Paris Saint-Germain. Pour remplacer le Belge, le RCSA a misé sur Matthieu Dreyer, qui s’est engagé pour une durée d’un an et demi en provenance de l’AS Saint-Etienne.