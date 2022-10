Auxerre - Nice : les compositions officielles

L'AJA vit son 1er match post-Furlan cet après-midi contre Nice, à 15h. Les Auxerrois, qui restent sur 5 défaites et un nul en L1, cherchent à s'éloigner de la zone rouge. En cas de victoire, ils rejoindront les Aiglons (11 pts), qui se sont fait peur en fin de match la semaine passée contre Troyes (3-2) après avoir mené 3-0. Auxerre a remporté 6 de ses 8 dernières réceptions de Nice en Ligue 1, dont la dernière en 2011.

La suite après cette publicité

Pour ce match, Michel Padovani sera sur le banc de l'AJA. Il semble titulariser Raveloson en pointe, Charbonnier étant toujours indisponible. Touré a le brassard de capitaine devant la défense. Pour Nice, Laborde, Delort et Barkley sont alignés devant, Schmeichel dans les buts, Lemina et Thuram au milieu de terrain assistés de Lotomba côté droit et Bard côté gauche.

Suivez ce match en direct commenté

Les compositions d'équipes :

Auxerre : Costil - Joly, Jubal, Jeanvier, Bernard - Touré (cap.) - Sinayoko, Sakhi, Autret, Da Costa - Raveloson

Nice : Schmeichel - Todibo, Rosario, Viti - Lotomba, Lemina, Thuram, Bard - Barkley, Delort, Laborde

Parions Sport en ligne et Foot Mercato, vous offre : 200€ de bonus en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.