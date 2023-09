Affaire Negreira : le siège du Comité technique des arbitres perquisitionné !

Une affaire qui met en émoi le football espagnol ! Ce jeudi, la presse espagnole via Marca informe que le siège du Comité technique des arbitres (CTA) situé à Las Rozas de Madrid a été perquisitionné. Cette action menée par la Garde civile espagnole s’inscrit dans le prolongement d’une affaire de corruption liée à José Maria Enriquez Negreira et au FC Barcelone. Pour rappel, le club catalan est accusé d’avoir versé plusieurs millions d’euros à l’ancien arbitre et vice-président du CTA de la Fédération espagnole de football entre 1994 et 2018.

Pour obtenir des conseils sur des questions arbitrales, le champion d’Espagne en titre aurait effectué plusieurs paiements suspects à l’entreprise Dasnil 95, qui appartient à José Maria Enriquez Negreira. Puis, les versements d’argent auraient cessé en 2018, soit l’année où l’ex-officiel a quitté son poste en marge de la restructuration de la CTA. Par la suite, ce dernier aurait alors menacé le Barça de révéler le scandale publiquement. De son côté, le président du FC Barcelone Joan Laporta a affirmé en mars dernier que son club n’a «jamais acheté d’arbitre». Les autorités espagnoles ont donc mené leur enquête au siège du CTA dans l’optique de trouver des documents attestant de la culpabilité de l’ancien arbitre et des dirigeants catalans.