Barça : Lamine Yamal ne dit pas non aux Jeux Olympiques

En Espagne, c’est une question qui enflamme la presse espagnole. Titulaire indiscutable au FC Barcelone du haut de ses 16 ans, Lamine Yamal enchaîne les prestations et s’est même imposé avec l’Espagne. Une très bonne nouvelle à quelques mois de l’Euro. Et avec son très jeune âge, il peut même prétendre tranquillement aux Jeux Olympiques. De quoi faire peur au Barça qui a peur de voir son joueur s’user physiquement comme l’avait fait Pedri à l’été 2021.

Dans un entretien au Mundo Deportivo, Lamine Yamal a expliqué ne pas être partant pour les Jeux Olympiques, du moins si cela se passe bien avec la Roja à l’Euro. «Ce ne serait pas logique d’aller dans les deux car au final depuis que j’ai commencé j’ai essayé de ne pas me surcharger et de trop jouer et ça n’aurait pas de sens d’aller dans les deux. Mais évidemment, si je dois y aller, au final, tu joues avec l’Espagne et c’est un rêve. Cela dépend aussi de la manière dont se déroulera l’Euro, mais je pense que le plus important serait d’être en Euro. Si on était éliminé tôt de l’Euro ? C’est clair que ça changerait la donne. Mais Pedri, c’est un exemple de ce qui peut arriver parce que c’est le seul dont je me souviens qui a fait ça.» Le message est passé et il a de quoi inquiéter légèrement le Barça…