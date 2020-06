Barça : Arthur de plus en plus réceptif au forcing de la Juventus

Arthur Melo n'avait, il y a encore quelques semaines, aucune intention de quitter la Catalogne. Publiquement et en interne, le milieu de terrain barcelonais a fait savoir qu'il comptait bien rester au Barça. Et c'est ce qui faisait bloquer l'opération Pjanic, puisque la Juventus ne voulait que le Brésilien dans le cadre de cet échange entre les champions en titre italiens et espagnols.

Mais la donne pourrait avoir changé pour celui qui avait été titulaire face à Leganés et qui a dû se contenter d'entrées en jeu contre Mallorca et Séville. Selon Sky Italia, le milieu de terrain de 23 ans commencerait peu à peu à écouter les propositions de la Juventus. Il n'a pas encore dit oui aux Turinois, mais il se montre de plus en plus ouvert. La Vieille Dame lui proposerait un salaire de cinq millions net par saison, le double de ce qu'il touche actuellement.