Ligue 1 : le Stade Rennais trouve les ressources pour venir à bout de Nîmes, Lens et Brest réalisent une belle opération

Suite de cette 3e journée avec 4 rencontres qui avaient lieu cet après-midi. Le Stade Rennais se rendait à Nîmes pour un déplacement compliqué aux Costières. Avec les présences de Camavinga, Nzonzi, Martin, Raphinha et Guirassy dès le coup d'envoi, le club breton a dû notamment s'en remettre à un doublé de son nouvel attaquant pour ramener les trois points du Gard. L'ancien Amiénois était même au départ et à l'arrivée de l'action sur son premier but, conclu d'un superbe enroulé du gauche (0-1, 12e). Sur le second, qui redonnait l'avantage aux siens quelques instants après la belle égalisation de Cubas (1-1, 37e), il n'avait plus qu'à terminer le travail largement entamé par Tait (1-2, 39e).

La suite après cette publicité

Les Crocos n'avaient pas dit leur dernier mot. En début de seconde période, Ferhat profitait du numéro de Meling sur le côté gauche pour ajuster Salin (2-2, 55e). Le futur participant à sa première Ligue des Champions ne baissait pas les bras malgré les circonstances de match et repartait de l'avant. Guirassy n'était pas loin du triplé après ce déboulé de Maouassa dans le couloir mais c'est finalement la recrue Aguerd qui offrait le but de la victoire. Le défenseur reprenait victorieusement ce coup-franc de Bourigeaud en réalisant un tacle acrobatique (2-3, 73e). Si Raphinha n'a pas su alourdir le score, Bourigeaud s'en est lui occupé (2-4, 90e+7). Rennes est 4e ce soir.

Lens et Brest s'imposent chez les concurrents

On prend la direction de Lorient qui recevait Lens. Cette rencontre entre les deux équipes qui montent de Ligue 2 a offert un spectacle plutôt animé. Vainqueurs d'un PSG amoindri en milieu de semaine, les Sang et Or ont pu confirmer au Moustoir au terme de 90 minutes plutôt maîtrisées. Ils ont pourtant encaissé le premier but du match contre le cours du jeu, oeuvre de Grbic (1-0, 14e), avant de revenir grâce à Kakuta sur penalty (1-1, 32e), puis de prendre l'avantage coup sur coup par Medina (1-2, 34e). Le Racing a confirmé ses bonnes dispositions en prenant un break d'avance au terme d'une belle action concrétisée par Ganago (1-3, 63e), bourreau des Parisiens déjà. Wissa réduisait le score sur penalty (2-3, 90e+3) mais ça ne suffisait pas. Avec ce second succès en championnat, Lens monte sur la 3e marche du podium.

Toujours dans l'ouest, Angers accueillait Reims et a vécu un après-midi solide à défaut d'être brillant. Favorisé par l'expulsion rapide de Faes (41e), le SCO ne profitait pas de l'offrande puisque Rajkovic repoussait le penalty de Bahoken (42e). L'attaquant a longtemps buté sur le Serbe avant de trouver enfin l'ouverture en seconde période (1-0, 55e). Les Angevins ont terminé à dix après le second jaune de Thomas (52e, 60e) mais enregistrent leur 2e victoire de la saison. Dans le même temps, Brest s'est offert sa première victoire en allant gagner sans trembler sur la pelouse de Dijon, un concurrent direct au maintien. Romain Perraud a débloqué une rencontre (0-1, 42e) où les Bretons auraient pu corser l'addition après le rouge direct de Roger Assalé, malheureux pour sa première à Dijon. D'abord sauvés par la barre sur cette tentative d'Ecuele-Manga (90e+4), les Brestois achevaient leur succès sur cette sublime reprise acrobatique de Cardona (0-2, 90e+5). Le DFCO enregistre sa 3e défaite en autant de matches.

Les résultats des matchs de 15h :

Angers 1 - 0 Reims : Bahoken (55e)

Dijon 0 - 2 Brest : Perraud (42e), Cardona (90e+5)

Nîmes 2 - 4 Rennes : Cubas (36e), Ferhat (55e) ; Guirassy (12e, 39e), Aguerd (73e), Bourigeaud (90e+7)

Lorient 2 - 3 Lens : Grbic (14e), Wissa (sp 90e+3) ; Kakuta (sp 32e), Medina (34e), Ganago (63e)