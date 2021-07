Les grandes manœuvres de Peter Bosz pour relancer l'OL

La suite après cette publicité

Depuis le 30 mai et sa conférence de presse de présentation, le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais Peter Bosz était quasiment resté muet puisqu'il a lâché quelques mots après la victoire en amical contre Bourg-Péronnas le week-end dernier (5-1). Mais les supporters lyonnais attendaient certainement des déclarations sur le projet qui va être mis en place, le style de jeu ou encore les impressions du Néerlandais après quelques semaines passées avec ses joueurs. Et dans un long entretien accordé à OL TV publié ce samedi, le technicien âgé de 57 ans en a dit un peu plus.

Interrogé tout d'abord sur sa signature, Peter Bosz s'est dit ravi d'être à la tête des Gones : «non (je n'ai jamais hésité, ndlr) ! Quand tu as la chance d'être l'entraîneur de l'OL, un grand club en France mais aussi en Europe, c'est un grand honneur de l'être. De la pression ? Non. Je suis fier d'être là, d'être l'entraîneur ici dans un grand club. J'ai plein d'ambition pour faire un jeu qui sera, j'espère pour les fans, très intéressant. On verra.»

Un jeu intense grâce à un énorme travail

Après environ trois semaines de travail, l'ancien entraîneur du Bayer Leverkusen a pu mettre en place certaines choses. Car l'objectif, c'est avant tout de proposer un jeu attractif. «J'aimerais un jeu très intense. J'ai demandé aux joueurs, pendant 1h30 ou quand on s'entraîne, d'être concentrés, focus. Chaque exercice, ça doit être très intense avec un très haut niveau. C'est pour cela qu'au début, on ne s'entraîne qu'une fois par jour. Et il y a beaucoup de course. On essaye d'installer une manière de jouer et il faut travailler», a enchaîné le Néerlandais avant de poursuivre.

«On veut un pressing haut, même si ce n'est pas toujours possible, et il faut rester compact. Quand on a le ballon, je veux qu'on joue, qu'on n'en ait pas peur. Et si on le perd, je veux le récupérer tout de suite en pressant. Peut-être qu'au début, ce sont les principes les plus importants mais pas si faciles.» Travailler avec sérénité et sérieux à l'entraînement est donc très important pour Peter Bosz, qui espère que son équipe sera prête pour le premier match de Ligue 1 contre le Stade Brestois 29 le 8 août.

Des objectifs pas encore définis

Avec Pep Guardiola comme principal inspiration, et une priorité donnée aux jeunes joueurs lyonnais, Peter Bosz compte donc bien transformer l'Olympique Lyonnais, qui doit montrer un bien meilleur visage cette saison. Car il faudra atteindre les objectifs fixés par les dirigeants, même s'ils ne sont pas encore connus : «tout gagner ! C'est toujours difficile de le dire avant la saison. Je ne connais pas les adversaires, je connais les équipes qui jouent le haut de tableau mais c'est difficile à dire. J'ai besoin de plus de temps pour ça.» En espérant que la mayonnaise prenne, alors que l'OL défiera ce samedi soir Villefranche (18h30) et Wolfsbourg (21h05) au Groupama Stadium.