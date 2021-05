Peter Bosz dévoile son plan pour l'OL

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais n'a pas réussi à accrocher Christophe Galtier, qui va quitter le LOSC, mais les Lyonnais ont réussi à engager Peter Bosz, libre de tout contrat depuis son départ du Bayer Leverkusen. Ce dimanche matin, il a été présenté par Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et Juninho. Mais il en a surtout profité pour clamer son bonheur d'être là et surtout ses idées de jeu.

« J'ai une philosophie de jeu. C'est une façon de jeu attractif, offensif, on joue pour les supporters et pas pour nous même. Ça dépend des joueurs aussi. Ce n’est pas raisonnable de parler de système. Je veux connaître les joueurs, les voir s'entraîner. J'aime le foot offensif et j'aime les beaux joueurs avec de la technique, intelligents, et ensemble il faut faire quelque chose de spécial », a-t-il commencé par expliquer.

Bosz peut bien jouer et gagner des titres

Si, pour le moment, il va encore pouvoir profiter de deux semaines de vacances, il ne compte pas rien faire : « déjà quand je serai en vacances je vais penser à la préparation, je vais rester en contact avec Juni. Il y a beaucoup de travail pour connaître mieux. Je connais les joueurs de l'OL, mais quand je travaille avec les joueurs, je vais vraiment les connaître. C'est beaucoup de travail. Ça commence déjà pendant mes vacances. J'ai eu des vacances après Leverkusen déjà donc pas de problème ».

Enfin, il a expliqué comment mener à bien ses idées de jeu. Il compte aussi sur une défense performante. « Ce n'est pas facile, mais c'est possible de jouer offensif et de gagner. Il faut une bonne organisation sur le terrain. Le plus important c'est la défense. Il faut mettre en place une organisation qui est vraiment très bien. Si tu fais une faute quand tout le monde est devant le ballon, c'est dangereux. On doit s'entraîner, on a besoin de temps, mais c'est possible. Si on réussit ça, c'est une belle chose », a-t-il avoué dans un français plus que parfait, sans mauvais jeu de mots. Les supporters rhodaniens risquent de se régaler !