Le Real Madrid va faire un pont d’or à Raúl Asencio

Il est probablement la plus grande surprise du football mondial cette saison. Raúl Asencio a su s’imposer comme un pilier de la défense madrilène depuis son intégration en équipe première en novembre dernier. Ses performances remarquables ont conduit le club à entamer des discussions pour une prolongation de contrat à long terme, malgré un bail actuel qui court jusqu’en 2026. Selon les informations de Marca, les deux parties sont proches d’un accord, les derniers détails devant être finalisés dans les semaines à venir. Le jeune joueur de 22 ans a rejoint l’équipe première cet été pour aider à la pré-saison du Real Madrid aux États-Unis. Il a fait ses débuts contre Chelsea et en a profité pour laisser une impression durable au staff technique, au fil des mois écoulés.

La situation du défenseur central est donc devenue une priorité pour les Merengues, alors que ses brillantes performances sur le terrain continuaient de s’accumuler. Il est venu combler des lacunes et a fini par devenir une figure essentielle du schéma de Carlo Ancelotti. Avec un contrat jusqu’au 30 juin 2026 et une clause libératoire de 50 millions, le Real Madrid était assez tranquille, mais les dirigeants madrilènes voulaient aussi en avoir le cœur net. Son explosion sportive devait s’accompagner d’une augmentation de salaire. Sa régularité et sa solidité qu’il a affichées après la blessure de Militao ont permis de conclure le renouvellement le plus tôt possible après avoir trouvé un accord avec le joueur et son nouvel agent.

Un salaire allant jusqu’à 9 millions d’euros !

Selon les dernières informations du journal de Marca, Raul Asencio va prochainement signer une extension record. En effet, le néo-international de la Roja va parapher un nouveau contrat de quatre autres saisons, c’est-à-dire un bail à la Casa Blanca jusqu’en juin 2029. Son salaire va considérablement augmenter puisqu’il gagnera 6,2 millions d’euros la saison prochaine, puis il y aura une augmentation progressive, de sorte que lors de la dernière année de son nouveau contrat, il devrait percevoir un salaire dans les alentours de 9 millions. Aujourd’hui, avec 30 matchs officiels et une convocation en équipe nationale espagnole, Asencio a vu sa valeur marchande grimper jusqu’à 30 millions d’euros, s’imposant comme l’un des défenseurs centraux qui attireront le plus l’attention dans les années à venir, alors même qu’il n’était même pas certain d’être un titulaire régulier sous la houlette de la légende Raúl à la Castilla. Pour rappel, Carlo Ancelotti a toujours caché son admiration pour son jeune joueur.

« Quand tout le monde reviendra, Asencio se battra pour sa place, car lors des matchs qu’il a disputés, il a mérité d’être titulaire. Il a été très bon avec le ballon et bien placé. Il a réalisé de bonnes performances et mérite d’être considéré pour se battre pour une place avec les autres ». Le club et le staff technique sont très satisfaits de son évolution et de son attitude impeccable. Ainsi, le jeune joueur réalise son rêve de continuer à tracer son propre chemin au Real Madrid. Personne n’aurait imaginé il y a seulement six mois que le club annoncerait un renouvellement galactique d’Asencio. Il ne figurait dans aucun des choix pour être le défenseur central titulaire du Real Madrid même s’il partait en tournée avec Ancelotti, mais les blessures d’Alaba, Militao et Carvajal, ainsi que le départ de Nacho, ont fait le reste. L’avenir s’écrira avec Raúl Asencio.