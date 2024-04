OL-VAFC : le joli message d’Ahmed Kantari à ses joueurs

Quelques minutes après le coup sifflet final entre l’OL et Valenciennes (2-0), l’entraîneur valenciennois, Ahmed Kantari n’a pas voulu se lamenter sur le résultat final et l’élimination. Même si le VAFC restera à quai en demi-finale de la Coupe de France, aux portes de la finale, il veut construire son projet en utilisant ce joli exploit :

«Des regrets sur le résultat final mais je suis fier de mes joueurs. On a fait la première mi-temps qu’on voulait faire, on leur a posé des problèmes. Je ne vais pas rentrer dans le débat de l’arbitrage et je tiens d’abord à féliciter mes joueurs pour leur match. Là on est encore dans la bulle Coupe de France mais on va basculer sur la Ligue 2. Ce club a un avenir», a affirmé l’entraîneur natif de Blois.