Équipe de France : Kylian Mbappé sort du silence après l’annonce d’Antoine Griezmann

La décision. En 2018, Antoine Griezmann a tourné un documentaire dans lequel il devait annoncer son choix concernant son avenir. Fraîchement sacré champion du monde avec les Bleus en Russie, le natif de Mâcon avait finalement décidé de continuer à l’Atlético de Madrid, lui qui était courtisé par le FC Barcelone. Sa vidéo, produite par une société appartenant à Gerard Piqué, avait fait grand bruit. De nombreux médias n’avaient pas compris à l’époque sa façon très maladroite de communiquer et d’en faire des tonnes sur le sujet. Au Barça, une partie du vestiaire s’était également sentie trahie. Ce fut le cas de Lionel Messi, avec lequel ses relations n’ont jamais été exceptionnelles une fois que le Français a signé en Catalogne en 2019.

Six ans plus tard, Grizi a dû annoncer une autre décision très importante à ses yeux. Et le fan de David Beckham a visiblement appris de ses erreurs passées. Cette fois-ci, il a choisi de faire dans la simplicité. Dans le plus grand secret, puisque seule sa sœur Maud et son épouse étaient au courant de sa décision, le joueur de l’Atlético a surpris tout le monde en mettant un terme à sa carrière internationale. Le tout après 137 capes, 44 buts et 38 assists. Quelques heures après cette annonce, plusieurs médias ont révélé que le footballeur de 33 ans avait appelé Didier Deschamps ce matin pour le prévenir. Le sélectionneur des Bleus, ainsi que son staff, ont été choqués par la nouvelle.

Mbappé réagit à la retraite de Griezmann

Mais DD a salué un joueur qui aura marqué son mandat chez les Tricolores. «Bien évidemment, c’est avec beaucoup d’émotion que je prends acte de sa retraite internationale. On a souvent dit qu’Antoine était mon chouchou. Nous avions effectivement noué une relation très forte, qui restera intacte. Du fond du cœur, merci pour tout, mon Grizou.» Comme Deschamps, ses coéquipiers en sélection n’avaient pas été mis au courant avant la publication du message de Grizou. Forcément, ils ont été surpris. Ce qui a été le cas du capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé. Sa réaction était forcément très attendue, d’autant que Griezmann était son vice-capitaine depuis un peu plus d’un an.

Sur son compte Instagram, le joueur du Real Madrid a écrit : «un joueur d’exception qui arrête sa carrière en équipe de France. L’un des joueurs les plus importants de l’ère moderne de notre sélection. Merci pour les inoubliables souvenirs que tu nous a procurés, tu as porté cette équipe pendant des années et a grandement contribué à l’amener au sommet avec de nombreux titres. Certains pourront penser que c’est trop tôt de s’arrêter tout de suite, mais je comprends et respecte ta décision. Porter ce maillot demande toujours plus sans apporter parfois la reconnaissance qui va avec. Tu resteras à jamais dans l’histoire de l’équipe de France. Et je n’oublierai jamais l’honneur et le plaisir que ça a été de jouer à tes côtés pendant tant d’années. Je ne l’ai jamais banalisé. Bonne route mon ami & MERCI.» Griezmann appréciera ce joli message.