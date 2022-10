Belgique : Roberto Martinez défend Eden Hazard

Dans un entretien accordé à la RTBF, le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez (49 ans), a pris la défense de sa star évoluant évoluant au Real Madrid. Eden Hazard (31 ans) est capitaine des Diables Rouges et a fait l'objet d'une polémique concernant sa présence en boîte de nuit, deux jours avant d'affronter les Pays-Bas. Le technicien de la Belgique n'en rajoute pas à ce propos : « on fait confiance à nos joueurs, et il avait l’autorisation de passer du temps en famille ou avec ses amis. Il y a une histoire très claire derrière cela, mais je ne vais pas en parler en public, ce sera géré en interne. Je n’aimerais pas que cela se répète, mais il y a des raisons à cette histoire ».

La suite après cette publicité

Malgré des dernières saisons galères avec les blessures pour l'ancien joueur de Chelsea, étincelant lors de son passage en Angleterre, Martinez le connaît depuis de nombreuses années maintenant et continue d'encenser sa star : « Eden Hazard est toujours un joueur très important pour l’équipe nationale, c’est sûr à 100%, a repris le sélectionneur. Son expérience, son influence sur les adversaires, sa capacité à éliminer un homme, à créer le danger... Dans ce profil, il est selon moi l’un des meilleurs du monde. Toujours à l’heure actuelle. »