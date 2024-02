SPL : Al-Nassr s’en sort grâce à Talisca contre Al-Shabab

Pour le compte de la 21e journée de Saudi Pro League, Al-Nassr se déplaçait sur la pelouse d’Al-Shabab. Une victoire était impérative pour les coéquipiers de Cristiano Ronaldo qui avaient besoin de prendre des points pour rester au contact du leader Al-Hilal. La légende portugaise lançait alors parfaitement les siens en transformant un penalty à la 8e minute (1-0). Une histoire de penalties, car à la fin du premier acte, c’est Yannick Ferreira Carrasco qui a remis les deux équipes à hauteur grâce à un autre penalty sifflé en faveur des siens (1-1, 45+8e).

Au retour des vestiaires, Al-Nassr a repris l’avantage grâce à un superbe mouvement entre Otavio et Anderson Talisca conclu par le second cité (1-2, 47e). Pourtant, face à la pression des locaux devant le but des joueurs de Riyad, le verrou du dauphin d’Al-Hilal a cédé une deuxième fois et c’est Carlos Junior, servi par Habib Diallo, qui s’est chargé d’égaliser. Loin d’avoir démérité, Al-Shabab a finalement cédé dans les derniers instants de la rencontre sur une défaillance mentale exploitée par ce diable de Talisca (2-3, 87e). Ce nouveau succès, le sixième de suite en championnat, permet aux hommes en bleu et jaune de revenir à quatre points du leader Al-Hilal, qui compte un match de moins. Al-Shabab reste dixième.