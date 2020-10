EdF : Noël Le Graët réagit à la polémique Paul Pogba

Ce lundi, Paul Pogba a été au coeur d'une polémique. The Sun et d'autres tabloïds anglais ont relayé une information selon laquelle la Pioche aurait pris la décision de quitter l'équipe de France suite aux propos du Président de la République, Emmanuel Macron, sur l'islam. Une rumeur démentie rapidement par le joueur de Manchester United. Interrogé par RTL, Noël Le Graët, le président de la FFF, a fait un point sur ce dossier.

« Paul a débuté avec nos sélections de jeunes a l'âge de 16 ans, en 2010. Il en a désormais 27 et compte 72 sélections en équipe de France. Au sein de notre équipe championne du monde, Paul est considéré par tous comme un leader, toujours animé par une énergie positive au service du collectif. C'est un coéquipier généreux, solidaire, bienveillant et tolérant. Son attachement au maillot de l'Equipe de France est profond et exemplaire. Tenter de le remettre en cause, c’est de méprendre totalement sur ses valeurs et sa personnalité.»