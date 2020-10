Ligue des Champions : Marcus Thuram a frappé un grand coup

S’il y en a un qui ne doit pas regretter d’avoir choisi de filer en Allemagne plutôt que d’être resté en ligue 1, c’est bien Marcus Thuram. Arrivé au Borussia Mönchengladbach l’an passé, l’ancien attaquant de Guingamp n’a pas tardé à faire parler de lui outre-Rhin. Lors de sa première saison, il a inscrit 10 buts en 31 matches de Bundesliga. Cette saison, son démarrage est poussif (1 réalisation en 5 rencontres de championnat), mais le fils du célèbre champion du monde 98 s’est rattrapé en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

En effet, pour la première fois de sa carrière, Thuram participe à la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et quoi de mieux que d’être reversé dans un groupe où figurent l’Inter Milan et le Real Madrid. Muet face aux Nerazzurri, le natif de Parme a néanmoins participé au match nul décroché en Lombardie (2-2). Hier, il a fait mieux. Bien mieux. Grâce à sa très belle entente avec Alassane Pléa, Thuram a tout simplement inscrit un doublé face aux Merengues. Deux buts qui ont permis au Borussia Mönchengladbach de mener 2-0. Et si les deux buts madrilènes en toute fin de match ont énormément frustré l’équipe allemande, la prestation de Thuram n’est pas passée inaperçue.

Thuram comme Giuly

« Thuram, cauchemar et goleador. Madrid n’a pas pu l’arrêter. Le fils de Thuram marque ses deux premiers buts en Ligue des Champions », écrit Marca. En Allemagne, Spox n’y est pas allé de main morte en termes de compliment. « Il n'a fallu que deux matchs à Marcus Thuram en Ligue des Champions pour surpasser le père et la légende Lilian. Contre le Real Madrid, il a marqué deux fois lors du match nul concédé à la dernière minute et a terrorisé la défense royale (référence au Real) de Sergio Ramos ». Ensuite, certains consultants de Sky Allemagne ont comparé le premier but du Français à l’une des deux réalisations marquées par Erling Haaland face au PSG la saison passée. « Comme Haaland ! » Comme comparaison, il y a pire.

Enfin, Thuram est devenu le deuxième joueur tricolore à inscrire au moins deux buts face au Real Madrid dans un même match, après Ludovic Giuly en 2004, lors de la fameuse épopée de l’AS Monaco. A l’heure où Didier Deschamps aime ouvrir le groupe France aux nouveaux, Marcus Thuram a été inspiré de se montrer sous son meilleur jour, alors que le rassemblement de novembre approche.