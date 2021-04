PSG : Marquinhos et Mauricio Pochettino envoient un message à Neymar

Le Paris SG défie l'actuelle meilleure équipe d'Europe et du monde ce mercredi en quart de finale aller de Ligue des Champions. Le club de la capitale aura évidemment besoin de toutes ses forces vives et, particulièrement, de son n° 10, Neymar (29 ans). Revenu à la compétition samedi après-midi, le Brésilien n'a pu éviter la défaite des siens contre Lille (0-1, 31e journée de Ligue 1). Pire, il a vu rouge en fin de rencontre.

Pas de quoi le déstabiliser à l'approche du grand rendez-vous en terres allemandes. «C’est un grand joueur, il est très motivé aujourd’hui, le passé est derrière nous. Demain, on a un grand match et on a besoin de nos grands joueurs pour faire un bon match», a ainsi lâché son capitaine et compatriote Marquinhos en conférence de presse il y a quelques instants, minimisant l'incident.

Le message est passé

«Ney, je le connais depuis de longues années, c’est un joueur très compétitif. Si on regarde bien l’action, il a subi une faute et a voulu prendre le ballon pour jouer vite. Il a mis beaucoup d’engagement, il voulait prendre le ballon et aller marquer parce qu’on perdait. Il y a deux choses différentes. La volonté d'aller de l'avant et récupérer le ballon, c'est bien. L’engagement, c'était trop», a-t-il glissé, invitant toutefois le groupe dans son ensemble à «apprendre de ses erreurs».

Mauricio Pochettino, lui aussi, n'en voulait pas trop au crack auriverde, l'appelant à se responsabiliser pour éviter de nouvelles mésaventures. «Ney a recommencé à jouer samedi après six semaines d'absence. Il était très excité, c'est un joueur très émotionnel, il aime jouer, se battre. C'est un compétiteur, il ne méritait pas le rouge, il a été exclu pour différentes raisons. Il sait ce qu’il doit faire pour se canaliser», a-t-il conclu. À bon entendeur.

