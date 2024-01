CAN 2023 : le Cameroun se qualifie après un match dingue contre la Gambie, le Sénégal assure face à la Guinée

Après la journée passionnante de ce lundi dans les groupes A et B, la CAN 2023 rendait son verdict pour les groupes C et D ce mardi. Dans la poule du Sénégal, il y avait de gros enjeux d’abord pour la première place qui se jouait entre les Lions et la Guinée, ensuite pour la 3e place entre le Cameroun et la Gambie. Cette rencontre était d’ailleurs très suivie par les supporters ivoiriens puisqu’un nul entre les deux équipes permettraient aux Éléphants de se qualifier en tant que meilleur troisième. Les yeux étaient donc rivés sur cette rencontre séduisante entre deux équipes qui devaient prendre les trois points.

Pour ce match, Rigober Song faisait un choix fort : celui de laisser sur le banc André Onana, titulaire et décevant lors du dernier match. Mais dans ce match, les Lions Indomptables décevaient encore dans le premier acte et c’est la Gambie qui dominait clairement les débats. Barrow et Jallow posaient de gros soucis à la défense camerounaise et ne passaient pas loin d’ouvrir le score. Grâce à une intervention décisive d’Ondoa, le Cameroun revenait à la pause avec 0-0. Et c’était sans doute le tournant du match, car au retour des vestiaires, le Cameroun se métamorphosait et produisait un football bien plus intéressant. Nkoudou trouvait d’ailleurs rapidement la barre (49e) avant que Toko-Ekambi ne délivre enfin les siens. L’ancien lyonnais plaçait un coup de tête ravageur pour donner l’avantage aux siens. Mais le Cameroun est une équipe vraiment malade.

Match complètement fou entre le Cameroun et la Gambie

Et ce match l’a encore illustré puisque la Gambie réagissait dans la foulée en multipliant les attaques, et en tentant le tout pour le tout. Et ça finissait par payer car Ablie Jallow égalisait (72e). Et les Gambiens continuaient d’attaquer car seule la victoire qualifiait. Cela donnait une fin de match folle où Toko Ekambi ne passait pas loin de punir en contre (75e). Dans une fin de match complètement folle, la Gambie pensait avoir fait le plus dur en marquant en toute fin de match (Colley à la 87e). Un coup de massue pour le Cameroun. Mais voilà sur l’action qui suivait, le défenseur gambien Gomez marquait contre son camp (2-2, 88e). Un scénario fou qui se poursuivait avec le but victorieux de Wooh dans le temps additionnel (3-2, 90e). Un but qui qualifiait le Cameroun pour les 8es de finale. Et la tentative de but de la main de Sanneh (90e+6) ne changera rien. Le Cameroun termine deuxième de son groupe et devrait affronter le Nigéria.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Cameroun 4 3 -1 1 1 1 5 6 4 Gambie 0 3 -5 0 0 3 2 7

Dans l’autre rencontre, c’est la place de premier du groupe qui se jouait entre le Sénégal et la Guinée. Les hommes d’Aliou Cissé n’avaient besoin que d’un nul pour assurer la première place. Et face à une équipe guinéenne séduisante, les coéquipiers de Sadio Mané ont géré pour obtenir les trois points. C’est Abdoulaye Seck qui a inscrit l’unique but du match. Un but suffisant pour assurer la première place de ce groupe alors que Ndiaye faisait le break en fin de match. La Guinée, déjà qualifié au coup d’envoi, termine finalement à la 3e place de ce groupe à la différence de buts car cette défaite 2-0 permet au Cameroun de passer devant.