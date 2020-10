Ibrahima Diallo signe pour 4 ans à Southampton

Le Stade Brestois enregistre la plus grosse vente de son histoire. Le club breton a cédé son milieu de terrain Ibrahima Diallo (21 ans) à Southampton contre la somme de 15 M€. Il avait été acheté 2 M€ il y a un an à Monaco.

Le frère d'Adbou Diallo, le défenseur du PSG, file donc en Angleterre. Il a signé un contrat de 4 saisons en faveur des Saints et devient par la même occasion la troisième recrue de l'été de l'actuel 11e de Premier League.

