OM : Neal Maupay explique son chambrage face à l’OL

«L’OL, c’est de l’eau». En Ligue 1, Neal Maupay est le roi du chambrage et il l’avait encore une fois démontré après la victoire marseillaise face à Lyon au Groupama Stadium (2-3) en septembre dernier. Pris en photo après la rencontre en train de boire dans une bouteille avec le logo de l’Olympique Lyonnais, l’attaquant franco-argentin avait amusé les supporters olympiens sur les réseaux sociaux. L’ancien buteur de Brighton est revenu sur ce petit tacle dans le Canal Football Club.

«On était dans le vestiaire après le match, on célèbre, tout le monde était content. "J’étais en train de boire après la douche et Micka, notre intendant m’a dit: ‘ce serait bien que je te prenne en photo avec cette bouteille’. J’ai dit : ‘attends, viens on pose, je bois, avec le logo (de l’OL), on vient de gagner, les gens vont faire le rapprochement’. J’aime bien quand il faut gratter un peu, je ne vois pas de mal à ça, il ne faut juste pas dépasser les limites, c’est juste quelque chose que je recherche dans la vie ou sur le terrain», a expliqué l’attaquant olympien, déjà auteur de 2 buts et 3 passes décisives cette saison.