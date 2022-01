PSG : le FC Barcelone veut récupérer Juan Bernat et Angel Di Maria !

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone nous promettent-ils un deadline day de folie ? On dirait bien ! Tout s'est enflammé hier, lorsque nous vous dévoilions en exclusivité des négociations entre les deux clubs pour Ousmane Dembélé. Considéré comme indésirable à Barcelone en raison de sa situation contractuelle qui n'évolue pas, le joueur formé au Stade Rennais a même un accord verbal avec le club de la capitale française.

Pour une fois, on peut le dire, le Paris Saint-Germain arrange bien le Barça, qui on le rappelle a besoin de se séparer du salaire de Dembouz pour pouvoir terminer son mercato, libérant ainsi de la masse salariale pour un autre attaquant. De son côté, la presse espagnole confirme ces discussions dévoilées par nos soins, et a évoqué la possibilité de voir quelques joueurs faire le chemin inverse.

Xavi ne veut pas d'Icardi

Effectivement, le PSG, qui n'a pas su dégraisser cet hiver, doit aussi faire de la place. Si le nom de Mauro Icardi a été lancé par le journaliste Gerard Romero, on a vite appris que Xavi n'était pas intéressé par l'attaquant argentin. En revanche, deux joueurs de l'effectif francilien sont très appréciés : Juan Bernat et Angel Di Maria. C'est ce qu'explique le quotidien AS, qui rajoute que l'Espagnol serait ainsi considéré comme une alternative très crédible à Jordi Alba, le Barça n'ayant pas de deuxième latéral gauche dans l'effectif aujourd'hui.

Quant à l'Argentin, c'est un peu plus compliqué, mais sa situation contractuelle (fin de contrat en juin) peut aider. Considéré comme important à Paris, sa place pourrait cependant justement être mise en danger par l'arrivée de Dembélé. Autre point un peu sensible : son salaire tout de même élevé et pas forcément évident à prendre en charge pour les Catalans. Affaire à suivre, mais préparez-vous amis fans du PSG et du Barça, ce dernier jour va être passionnant à suivre !