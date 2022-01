Le PSG tient un accord verbal avec Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Le feuilleton Ousmane Dembélé n'est pas loin d'arriver à son épilogue en cette fin de mercato hivernal. Mais remettons les choses dans son contexte. En fin de contrat en juin 2022, le champion du monde 2018 n'avait pas répondu favorablement au nouveau bail proposé par le club catalan (14 M€ net par an). Le Français, profondément attaché au club Blaugrana et sans aucune envie de départ, réclamait 20 M€ net. Chaque partie est restée campée dans ses positions et le point de non-retour était alors atteint après une réunion entre Xavi et le joueur lorsque le technicien espagnol lui indiquait deux possibilités à savoir prolonger et jouer ou suivre le match des tribunes jusqu'à la fin de son contrat. Ensuite, le Directeur du football du FC Barcelone, Mateu Alemany confirmait officiellement la nouvelle en annonçant clairement et simplement la mise à l'écart temporaire du joueur.

Une situation intolérable qui a fait durcir le ton entre les différentes parties. Si la situation s'est quelque peu apaisée ces derniers jours et que les différentes parties se sont réunies à Barcelone pour tenter de trouver une solution, rien n'a débouché sur du concret et chaque jour qui passe met Ousmane Dembélé encore un peu plus loin du Camp Nou. Une aubaine pour les clubs qui restent tapis dans l'ombre et qui attendent patiemment que l'avenir du joueur soit définitivement compromis pour passer à l'action. Si Chelsea, Tottenham, le Bayern, Manchester United (qui vient d'ailleurs de revenir aux nouvelles ce dimanche après l'affaire Mason Greenwood et qui est prêt à passer à l'offensive dès demain) et Newcastle sont sur les rangs depuis plusieurs semaines, c'est bel et bien le PSG qui tient la corde.

Leonardo a pris les choses en main pour Ousmane Dembélé

Selon nos informations, Leonardo, qui apprécie tout particulièrement le profil du joueur depuis qu'il évolue à Rennes, a pris les choses en main personnellement pour mener à bien les discussions. Et visiblement, après plusieurs échanges constructifs, le boss du PSG a obtenu un accord verbal de l'international tricolore de 24 ans (27 sélections - 4 buts) et de son entourage pour venir dans la Capitale. Sauf incroyable retournement de situation, l'avenir d'Ousmane Dembélé sera à Paris. Si l'alignement de planètes s'effectue correctement, le PSG effectuerait un gros coup sur le marché des transferts et ferait de nouveau un sacré pied de nez au Barça. Deux clubs qui se détestent depuis le transfert de Neymar et l'arrivée libre de Lionel Messi.

À seulement 24 ans, Dembouz représente l'avenir pour le PSG qui souhaitait depuis quelque temps rajeunir sa ligne d'attaque. Avec la présence de Neymar (29 ans), Lionel Messi (34 ans) ou encore Angel Di Maria (33 ans), le PSG ne disposait pas d'un jeune joueur du calibre d'Ousmane Dembélé. Capable de jouer à droite comme à gauche de l'attaque, l'ancien du Stade Rennais était une opportunité de marché à ne pas rater pour la direction parisienne qui ne trouvera pas un joueur de son niveau sans une grosse somme à débourser.

Le PSG, un choix opportun

Reste à savoir ce que va en penser le club catalan. Car de son côté, il s'agirait d'un nouveau signal catastrophique envoyé à ses supporters. À un jour de la fin du mercato, difficile de savoir si un accord peut être conclu d'ici au 31 janvier ou si le joueur partira plus à l'issue de son contrat le 30 juin. Mais selon nos informations, le club de la capitale s'active pour tenter de trouver un accord avec Barcelone dès cet hiver. S'il vient à être mis de côté au Barça, il s'agira d'une bien mauvaise opération à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar. Il faut désormais attendre quelques jours pour en savoir plus sur l'un des feuilletons les plus rocambolesques depuis les opérations Neymar et Messi au PSG !