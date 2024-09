EdF : Mattéo Guendouzi remplace Aurélien Tchouameni

Les blessures s’accumulent pour les Bleus. Après les forfaits de Wesley Fofana et Ferland Mendy, remplacés tous les deux par Loic Badé et Lucas Digne, Didier Deschamps va également devoir faire sans Aurélien Tchouaméni pour ce rassemblement de septembre et les deux matches de Ligue des Nations, contre l’Italie (6 septembre, au Parc des Princes) et la Belgique (10 septembre, au Groupama Stadium).

«Une blessure au pied gauche empêchera le milieu de terrain du Real Madrid de participer aux deux prochains matches des Bleus», précise le communiqué de l’équipe de France. Le milieu de terrain des Bleus va être remplacé par Mattéo Guendouzi. Le joueur de la Lazio Rome va rejoindre le groupe dans les prochaines heures pour pallier la blessure du milieu madrilène. Les blessures s’accumulent pour les Français du Real Madrid après Ferland Mendy et Eduardo Camavinga, out depuis le début de saison.