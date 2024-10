Le PSG surveille de près l’affaire Kylian Mbappé

Il y a une semaine, l’équipe de France était à Budapest pour affronter Israël dans le cadre de la Ligue des Nations. Forfait pour ce rassemblement du mois d’octobre, Kylian Mbappé (25 ans) avait envoyé un message de soutien à ses coéquipiers avant la rencontre. Mais le lendemain, Aftonbladet révélait que le capitaine des Bleus était en Suède en train de profiter de quelques jours de repos à Stockholm avec des amis. Au programme, sortie au restaurant et en discothèque (le V). Cela a fait polémique en France puisque KM9 était censé rester à Madrid pour se soigner de sa blessure à la cuisse gauche.

Mbappé fait face à de graves accusations

Mais très rapidement, Didier Deschamps a éteint l’incendie. De même, on a appris que le Real Madrid avait offert quelques jours de congés à sa nouvelle star. Mais tout a basculé depuis lundi 14 octobre. Aftonbladet a révélé qu’un viol aurait été commis dans l’hôtel où séjournait Mbappé et ses proches. Totuefois, la publication suédoise a pris soin de préciser qu’elle ne savait pas qui était l’auteur de l’agression sexuelle présumée. Dans la foulée, Kylian Mbappé a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour dénoncer une "fake news", avant d’ajouter «ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard.»

Le tout accompagné d’un émoji clin d’œil. Ici, la star française a fait une allusion à son rendez-vous du 15 octobre avec le PSG devant la commission paritaire des recours de la Ligue de football professionnel (LFP). En effet, le joueur est en conflit avec son ancien employeur, auquel il réclame 55 M€ pour des salaires impayés et une prime non versée. Cité depuis par la presse suédoise comme étant l’auteur du viol présumé de la jeune femme à Stockholm, l’ancien de Monaco, qui nie fermement les faits, est visé par une plainte. Mais sa défense évoque une relation consentie et des échanges de textos prouveraient la bonne foi de Mbappé.

Le PSG n’accepte pas les allusions du clan Mbappé

De retour à Madrid, le Français né en 98 s’entraîne et peut compter sur le soutien du Real Madrid, qui croit en sa version des faits. De son côté, le PSG, son ancien club, suit de près cette affaire. En effet, RMC Sport révèle ce jeudi que les pensionnaires du Parc des Princes restent vigilants et se renseignent "sur les avancées du dossier auprès des différents interlocuteurs". Les sous-entendus du joueur dans son tweet sont très mal passés dans la capitale française, où on est "circonspect" et on "fustige les insinuations du clan Mbappé" concernant le rôle qu’aurait joué le PSG dans cette sombre histoire. Hier, l’avocate de Mbappé, Maître Marie-Alix Canu Bernard avait confié sur le plateau de BFMTV.

«Fake news? Ce sont des termes qu’il a employés et qui lui appartiennent. Je dis juste qu’il y a un concours de circonstances et je comprends qu’il se soit interrogé. Mardi, il y avait une audience qui le concerne et qui tombe à point nommé avec la révélation de cette histoire. C’est factuel, je n’en tire pas de conclusion (…) Je ne vais pas aller dans cette théorie (que le PSG dénigre son image, ndlr), je ne suis pas adepte de la théorie du complot. Ce qui est certain, c’est que depuis des mois, il subit une campagne de dénigrement et d’atteinte à son image, c’est indéniable. Il a été acté par une juridiction professionnelle qu’un certain nombre de joueurs subissaient une forme de harcèlement de la part du club. Tout ça a été écrit dans une décision. La campagne à l’encontre de Kylian Mbappé existe. Qui a intérêt à salir son image et son honneur ? Je ne sais pas, je dis juste que si cette plainte est à son égard, dont acte. Nous le saurons dans les jours qui viennent. Vous admettez que la coïncidence des dates ne peut faire que l’avocate que je suis ne s’interroge pas.» Affaire à suivre…