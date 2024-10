La révélation de David Beckham sur le professionnalisme de Leo Messi

Si Lionel Messi est un génie du football, le milieu offensif de 37 ans est également un travailleur acharné. La Pulga a récemment été complimentée par David Beckham, son patron du côté de l’Inter Miami, pour son éthique de travail irréprochable. L’octuple Ballon d’Or qu’on annonce en pré-retraite aux États-Unis prend très à cœur cette aventure outre-Atlantique et ne lésine pas sur les moyens pour se maintenir en forme, notamment pour continuer son parcours avec l’Albiceleste.

La suite après cette publicité

«Son premier jour au centre d’entraînement. Il est arrivé à 6h50 du matin, il n’y avait personne sauf celui qui était là pour lui ouvrir. L’équipe s’entraînait à 10h, mais il est arrivé trois heures plus tôt pour se préparer. Il était dans la salle de musculation, il s’échauffait et il faisait toutes les choses que tu peux attendre d’un jeune joueur et il le fait toujours. À son âge et avec tout ce qu’il a accompli dans sa carrière, tu peux t’attendre à ce qu’il soit un peu plus en dilettante, mais non, c’est un gagnant» a révélé le propriétaire de la franchise floridienne dans le podcast Rio Meets de Rio Ferdinand.