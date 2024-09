PSG : Luis Enrique dévoile les coulisses de sa méthode en Ligue des Champions

La saison dernière du Paris Saint-Germain a revêtu une dimension particulière. En effet, pour la première année de Luis Enrique à Paris, le club de la capitale a accepté que l’entraîneur espagnol soit suivi par les caméras de Movistar Plus+ tout au long de la saison. Le documentaire «Vous n’avez aucune putain d’idée», comme s’intitule cette série en trois épisodes, sera diffusé successivement le 30 septembre, le 7 octobre et le 14 octobre. L’objectif est de rapprocher les téléspectateurs de la routine du charismatique entraîneur asturien lors de sa première saison avec l’équipe parisienne avec des sujets tels que son lien avec Kylian Mbappé, la gestion compliquée et solitaire des critiques, son expérience à la tête de l’équipe nationale, la souffrance du match de Ligue des Champions contre le Barça et le souvenir émotionnel de sa fille Xana, décédée d’un ostéosarcome, un type de cancer des os. Pour faire la promotion de cette production à son honneur, Movistar+ a diffusé ce lundi soir en Espagne un entretien exclusif de l’ancien coach du Barça qui en dit plus sur le début de saison du PSG.

Interrogé par la chaîne espagnole, Luis Enrique revient sur sa capacité à ressouder son équipe à la pause quand le PSG est dos au mur : «C’est mon travail. Aider mon équipe lorsqu’elle traverse une période difficile. J’aime contribuer dans les moments difficiles. Il faut toujours essayer de trouver le bon message pour les joueurs. Une chose très importante pour un entraîneur, et sur laquelle nous travaillons, c’est que les messages à la mi-temps soient ce dont l’équipe a besoin et non l’entraîneur. On a toujours des critiques. C’est un message qu’il faut oublier que tout le monde doit t’aimer. Il est important pour moi de montrer la vie quotidienne et les détails de ma famille et de moi-même. Aider un joueur qui manque de confiance me permet de rester en vie et actif. Comme quand il y a des critiques. Je préfère qu’ils parlent bien de moi. Il n’y a aucun doute», a-t-il déclaré. Toujours prêt à répondre aux journalistes en conférences de presse, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a parlé en détails de son aventure parisienne depuis son arrivée à l’été 2023.

L’efficacité avant le show !

Après la victoire arrachée à la dernière seconde sur un but gag contre Girona (1-0) au Parc des Princes, le natif de Gijon a encaissé de premières critiques sur ce début de saison pourtant très bon. Luis Enrique est revenu sur cette rencontre justement pour mieux expliquer sa gestion de son groupe dans des matchs fermés bien que dominés par ses joueurs : «Les passages creux doivent être ceux dont l’équipe a besoin. Il faut chercher les mécanismes généraux, mais ensuite individuels. L’obligation de gagner la Ligue des champions est présente depuis longtemps au PSG. Ça te ronge. Marquinhos a reconnu lors de la conférence de presse qu’ils en avaient besoin. Il faut essayer d’aider l’équipe dans les moments difficiles. Par exemple, le discours contre Girona était axé sur le renforcement positif sur la confiance… Je comprends que ce qu’ils appellent le 'show’, mais je fais ce dont l’équipe a besoin. Une caméra dans un vestiaire conditionne, mais dans la série, vous verrez des moments que nous avons décidé de partager avec vous», a-t-il déclaré.

Pleinement impliqué dans le projet parisien de Luis Campos, Luis Enrique a expliqué les raisons de sa venue : «Lorsqu’ils m’embauchent, je dois convaincre les responsables, le président et Luís Campos, que c’est la bonne voie. Avec les joueurs précédents, je ne serais pas venu. Ils n’avaient pas besoin de moi pour ça. Je suis venu parce que les circonstances étaient celles que je souhaitais. J’ai dit : 's’il y a ces joueurs, je viendrai’. Mais en toute liberté. L’idée était de revenir sur cette voie. Nous essaierons à l’avenir de ne pas payer des sommes exorbitantes aux joueurs qui n’ont pas ce prix-là. Ce n’est pas bon pour le footballeur ni pour la santé sportive. Quand j’ai parlé à Luis Campos pour la première fois, je lui ai dit très clairement que si je venais, il y aurait un changement de modèle. Sinon, je ne serais pas allé au Paris Saint-Germain. Liberté totale, absolue ? Oui ? Eh bien, j’y vais. Nous ne voulons pas payer des chiffres exorbitants pour des joueurs qui ne valent rien». Son PSG est, comme il le reconnaît lui-même, en reconstruction identitaire avec une obsession pour la C1.