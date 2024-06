Le Real Madrid dévoile son nouveau maillot domicile 2024-2025

Après une nouvelle saison historique avec la Liga et la Ligue des champions, le Real Madrid est clairement sur son petit nuage. Tout réussi sportivement aux hommes de Carlo Ancelotti qui semblent encore préparer du très lourd pour la saison prochaine. Dans ce sens, le club madrilène a aussi officialisé l’arrivée de Kylian Mbappé. La star française a enfin rejoint le Real Madrid après des années et des années de rumeur. Un énorme atout sportif pour les Merengues mais aussi marketing.

Car Kylian Mbappé rayonne à l’international et se distingue par son gros impact sur les produits dérivés du club. Justement, ce mercredi, le Real Madrid a officiellement dévoilé son, tant attendu, maillot domicile pour la saison prochaine. Ce dernier vient d’être dévoilé par l’équipementier historique du club, Adidas, avec qui le Real Madrid est sous contrat depuis 1998. Un contrat qui n’est d’ailleurs pas près de s’arrêter entre les deux parties.

Un maillot qui rappelle la tunique traditionnelle du club

Pour ce nouveau maillot, qui sera donc le premier de Kylian Mbappé au Real Madrid, Adidas a décidé de troquer le doré contre le noir, qui vient orner les trois bandes originales de l’équipementier allemand. Exit le col à bordure dorée, ce vêtement rend hommage au design blanc, simple et emblématique de la tenue domicile de l’équipe depuis sa création. Il rappelle notamment la saison 2018-2019, la première sans Cristiano Ronaldo qui avait alors signé à la Juventus.

Outre les bandes noires, le blanc du maillot se distingue par des petits motifs qui apportent un relief et une profondeur à la tunique. Contrairement à l’année précédente, sur le col l’inscription "Hala Madrid" a visiblement disparu. La version du maillot destinée aux joueurs de Carlo Ancelotti et celle destinée aux supporters sont toutes deux confectionnées à partir de matériaux entièrement recyclés. La version des athlètes est, quant à elle, équipée de la technologie HEAT.RDY, conçue pour optimiser la circulation de l’air et garantir un effet rafraîchissant durant l’effort. Kylian Mbappé, qui ne figure pour l’instant pas sur l’affiche pour mettre en avant les maillots (au contraire de Bellingham et Vinicius Jr) pourrait inaugurer lors de la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta le 14 août prochain.

