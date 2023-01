Sochaux-Caen, le choc de Ligue 2 qui vire au match de la honte

Cette saison, la bataille pour la montée en Ligue 1 fait rage. En raison des quatre descentes directes en Ligue 2, seuls deux clubs de l’antichambre de l’élite seront promus en fin de saison. Pas de barrages donc. Un scénario qui rend la lutte encore plus difficile. Et ce week-end, un duel au sommet dans cette bataille pour la montée se profilait. Troisième du classement (30 points) à deux unités de la deuxième place, Sochaux est censé accueillir le Stade Malherbe de Caen ce samedi 14 janvier à 15h. Mais hier, le SMC a annoncé une tragique nouvelle. « «C’est avec une immense tristesse que le Stade Malherbe Caen a appris, ce jour, la disparition d’Armelle Moulin, épouse de Stéphane Moulin, entraîneur de l’équipe professionnelle. Les pensées du Président Olivier Pickeu et Pierre-Antoine Capton, des actionnaires, de l’ensemble des salariés et des bénévoles du club vont à la famille et aux proches. En ce moment difficile, le Stade Malherbe Caen est plus que jamais uni derrière son entraîneur et ses enfants». Endeuillé, le SMC avait alors demandé à reporter la rencontre à une date ultérieure, les obsèques de Mme Moulin ayant lieu le même jour.

La suite après cette publicité

À la surprise générale, Sochaux annonçait ce matin qu’il ne pouvait satisfaire cette demande urgente et que la rencontre allait bien se tenir comme prévu samedi prochain. «Le FC Sochaux-Montbéliard a appris mercredi avec une grande tristesse la disparition d’Armelle Moulin, l’épouse de Stéphane Moulin, entraîneur du Stade Malherbe Caen. L’ensemble du FCSM compatit à l’immense peine ressentie par Stéphane Moulin et ses proches. Il aurait aimé pouvoir donner suite à la demande du SM Caen de changer le jour ou l’horaire de la rencontre de la 19e journée de Ligue 2 BKT entre les deux équipes. Face à la nécessité de très vite devoir s’accorder sur une nouvelle programmation et au regard de ce que cela induit en termes d’organisation (et notamment la difficulté à mobiliser le personnel de contrôle et de sécurité adapté), le FCSM a dû malheureusement se résoudre à ce que le match se dispute le samedi 14 janvier à 15h. Samuel Laurent, Directeur général du FC Sochaux-Montbéliard, s’est entretenu à ce sujet avec Olivier Pickeu, le Président du SM Caen, et lui a proposé qu’une minute de silence en mémoire de Madame Armelle Moulin soit observée par le Stade Auguste Bonal avant le coup d’envoi de la rencontre.»

À lire

Ligue 2 : Sochaux-Caen finalement reprogrammé

Sochaux laisse une porte ouverte

Une réponse doubiste qui a alors provoqué une vague d’indignation, car L’Équipe a indiqué que la Ligue ainsi que beIN Sports (diffuseur de la rencontre) avaient accepté la demande caennaise. Copropriétaire du club normand, Pierre-Antoine Capton avait ainsi chargé ses homologues sochaliens sur les réseaux sociaux. «Le football, c’est d’abord un jeu. Les clubs sont des familles. Malheureusement, tant que certains l’oublieront, on continuera à voir des comportements pathétiques. Merci pour le soutien de tous les autres clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 à la LFP et à beIN Sports». Une colère qui ne s’est pas calmée puisque L’Équipe a ajouté ce soir que le SMC, qui a refusé de s’exprimer publiquement, a fait savoir qu’il ne se rendra pas à Sochaux samedi. Pour les Caennais, la donne est simple : tout le monde sera aux côtés de Stéphane Moulin et pas à Bonal.

La suite après cette publicité

Face à la polémique, le club doubiste est finalement sorti du silence une deuxième fois pour tenter d’expliquer son refus par l’intermédiaire de son directeur général Samuel Laurent. « Il n’y a aucune inimitié entre Caen et le FC Sochaux. Ceci étant dit, Caen nous a fait part d’une demande pour un report de match. Je crois que l’ensemble du staff voulait rendre un dernier hommage à l’épouse du coach. Ils sont venus avec trois dates, vendredi, dimanche à 15h ou lundi à 20h45. Pour nous, c’est impossible de modifier à si courte échéance l’horaire du match. C’est tout simplement impossible », a-t-il déclaré, ajoutant qu’un report engendrait des surcoûts importants. Pas sûr que cette justification financière passe dans ses moments de deuil, mais Samuel Laurent a toutefois laissé une porte ouverte : « on a des engagements avec Yverdon (pour un match amical le vendredi 20 janvier, ndlr), si on l’annule pour une rencontre avec Caen, on l’expliquera avec Yverdon, c’est tout. Cela nous conviendra, si nous sommes prévenus à temps. » Le bon sens finira-t-il par l’emporter ?