L’OM s’offre Amine Gouiri !

D’un Olympique à un autre. Passé par l’Isle-d’Abeau et Bourgoin-Jallieu, Amine Gouiri a fait ensuite toutes ses classes à l’Oympique Lyonnais. Un club où il était considéré comme un très grand espoir. Mais il n’a pas vraiment pu y exploser, lui qui a notamment été victime d’une grave blessure au genou gauche lors d’un entraînement avec l’équipe réserve en 2018. Un énorme coup dur d’autant que Bruno Genesio, qui dirigeait l’équipe à l’époque, comptait lui donner sa chance. Après 15 matches avec les Gones, le footballeur né en 2000 a rejoint l’OGC Nice.

Là-bas, il a marqué 28 buts en 89 apparitions toutes compétitions en deux saisons avant de s’envoler pour la Bretagne et pour Rennes. Chez les pensionnaires du Roazhon Park, le natif de Bourgoin-Jallieu a connu des hauts et des bas. Malgré tout ça, il a tapé dans l’œil de l’Olympique de Marseille et de Roberto De Zerbi. En quête d’un attaquant après le passage express d’Elye Wahi dans la cité phocéenne, le technicien italien a désigné l’international algérien (12 sélections, 5 buts) comme sa priorité offensive cet hiver 2025.

Amine Gouiri était la priorité de RDZ

En coulisses, Pablo Longoria, Medhi Benatia et leurs équipes ont donc tout fait pour recruter le joueur souhaité par leur coach. Mais ils ont dû charbonner puisque Rennes s’est montré ferme. Ainsi, les Bretons ont repoussé trois propositions. La première était un prêt payant de 2 M€ avec une option d’achat obligatoire de 10 M€. La seconde était un transfert de 16 M€+4 M€ de bonus. Enfin, la dernière était une offre de 21 M€. Mais le SRFC a dit non à chaque fois. Finalement, tout ce petit monde a réussi à s’entendre et un accord total a été trouvé vendredi matin comme révélé en exclusivité sur notre site.

Après avoir passé sa visite médicale, Amine Gouiri est officiellement devenu un joueur de l’OM. Les Marseillais ont annoncé la bonne nouvelle aujourd’hui. «L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature d’Amine Gouiri en provenance du Stade Rennais FC. International algérien âgé de 24 ans, l’attaquant s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale.» Une nouvelle aventure commence pour Gouiri, qui va découvrir son quatrième club en Ligue 1.