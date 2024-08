Dimitri Payet choque encore tout le monde à Vasco da Gama

Il y a un an à Marseille, le départ de la légende Dimitri Payet était vécu comme un crève-cœur, mais peut-être aussi comme une normalité, au regard de la saison difficile qu’il venait de vivre sous les ordres d’Igor Tudor. Pour l’international français aussi, la pilule piquait forcément un peu la glotte, lui qui aura finalement joué plus de la moitié de sa carrière dans le 13. Pisté par des clubs turcs et saoudiens, il avait finalement dit au revoir aux bouillants supporters de l’OM, pour faire connaissance avec la torcida du Vasco da Gama. Un choix principalement dicté par l’envie de retrouver un club passionné, dans le pays du football.

La suite après cette publicité

«Je pense qu’en matière de ferveur et de football, je ne pouvais pas trouver mieux que le Brésil et Vasco. C’est surtout de pouvoir rejouer au football et faire ce que j’aime», avait-il confié pour expliquer son choix. Sous contrat jusqu’en 2025 et aujourd’hui âgé de 37 ans, Payet n’est pas venu pour une pré-retraite dorée, et c’est tout à son honneur. La saison dernière, le Réunionnais avait montré que malgré son âge avancé, il avait encore de l’énergie à revendre. En mars, le média Lance! écrivait à son sujet : «il a fallu moins de trois minutes au Français pour montrer pourquoi il est le joueur vedette de l’équipe», après que le joueur eu été impliqué sur trois buts de son équipe en coupe. C’était en effet annonciateur de lendemains dorés.

À lire

Al-Hilal : mais où en est Neymar ?

A 37 ans, il régale encore

Depuis son retour de blessure fin juillet (il avait manqué 4 matches en raison de douleurs à la cuisse), le milieu offensif surfe sur une belle dynamique. Excellent contre Bragantino (2-2) la semaine dernière, il était encore au carrefour de toutes les influences lors de la victoire de son équipe contre l’Atletico GO mercredi (1-0). Et cette nuit face au Fluminense de Ganso, Marcelo ou encore Thiago Silva (les deux derniers étaient absents), Payet a remis le couvert et permis à son équipe de l’emporter 2-0. Une performance qui lui vaut les honneurs de la presse brésilienne ce matin. Globo Esporte écrit : «encore une très belle prestation du milieu de terrain français. Il a organisé, distribué le jeu, et ouvert la voie à Vasco, toujours en regardant vers l’avant et en trouvant des décalages. C’est lui qui a réussi le plus de passes dans la rencontre. Une fatigue en fin de match, et quelques petites erreurs », peut-on lire au sujet du Réunionnais, accrédité de la note de 7/10.

La suite après cette publicité

Impliqué sur le premier but où il est le tireur du coup-franc qui mène à l’action, Payet est aussi félicité par le journal local NetVasco : «le premier but fait suite à son coup-franc, qui permet à Vegetti de marquer. Le Français a été le joueur le plus vertical, avec 6 passes clés pendant la rencontre», peut-on lire. D’ailleurs, l’ex-Marseillais a eu droit à une belle ovation à sa sortie, filmée par les caméras du club. Une reconnaissance, à l’heure où Philippe Coutinho se fait toujours attendre. Prêté par Aston Villa cet été, l’ancienne star de Liverpool est en effet blessée, et n’a pour l’heure pris part qu’à l’équivalent de deux rencontres (166 minutes de jeu). Heureusement, Vasco peut s’en remettre à Payet, et souffle aujourd’hui un bon coup avec sa 10e place en Championnat.