PSG : le point médical avant le déplacement à Lille

Quelques minutes avant la conférence de presse de Mauricio Pochettino, ce samedi et avant le déplacement à Lille, prévu pour dimanche soir (20h45), le Paris Saint-Germain a communiqué un nouveau point médical. Forfait pour cette rencontre, «Neymar Jr a bénéficié d’un complément thérapeutique aujourd’hui, pour lequel il restera travailler en salle pendant 48h avant de reprendre son protocole de reprise partielle avec le groupe.»

Même constat pour Sergio Ramos, qui «travaille en salle et reprendra la course en milieu de semaine prochaine». Le PSG indique également que Georginio Wijnaldum est en reprise individuelle sur le terrain et devrait retrouver l'entraînement collectif à partir de la semaine prochaine. De plus, Mauro Icardi, touché au pied gauche et Keylor Navas, de retour de sélection, sont également forfaits. Cinq absents notables pour Mauricio Pochettino.

