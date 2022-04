Le Top 10 des pépites U23 les plus chères de la planète football

A la recherche de la perle rare. Chaque année, les clubs envoient leurs recruteurs aux quatre coins du globe afin de mettre la main sur les talents de demain. Et cette saison 2021-22 a été l'occasion d'en découvrir de nouveaux au sein des cinq grands championnats européens, à savoir la Bundesliga, la Liga, Ligue 1, la Premier League et la Serie A. C'est d'ailleurs sur ces ligues que l'Observatoire du football CIES s'est concentré cette semaine pour sa 376e lettre hebdomadaire.

En effet, le CIES, qui s'est appuyé sur une méthode statistique pour estimer le prix des joueurs professionnels, a établi un classement des plus hautes valeurs marchandes de jeunes footballeurs âgés de 23 ans et ayant débuté dans le big 5 cette saison. Et c'est en Allemagne qu'on trouve le numéro un au classement. Il s'agit, effectivement, de Joško Gvardiol. Agé de 20 ans, le défenseur central a disputé 39 matches toutes compétitions confondues, dont 34 en tant que titulaire, sous le maillot de Leipzig cette année.

Leipzig, dénicheur de pépites

Sous contrat jusqu'en 2026, le Croate est un élément important de l'écurie allemande. Sa valeur marchande a été fixée à 96,2 M€. Derrière lui, en deuxième position, on retrouve Dominik Szoboszlai (21 ans). Après avoir explosé à Salzbourg, le Hongrois a rejoint Leipzig. Il a disputé 35 rencontres, dont 17 en comme titulaire cette année. Le temps de marquer 9 buts et de délivrer 7 assists. Sous contrat jusqu'en 2026, son prix est estimé aujourd'hui à 60,3 M€. Par le passé, le Real Madrid avait tenté de le recruter.

Entre lui et Gvardiol, Leipzig peut déjà se frotter les mains. Sur la troisième marche du podium figure Pablo Gavi. A un peu plus de 17 ans, ce talent fait le bonheur du Barça, qui essaye de le faire prolonger alors que son contrat prend fin en juin 2023. Les Culés sont conscients d'avoir un diamant brut entre les mains. Sa valeur est estimée à 58,6 M€. Pas loin derrière, Nuno Mendes pointe le bout de son nez. Prêté par le Sporting CP, le Portugais de 19 ans devrait rester au PSG définitivement.

La Ligue 1 des talents

Le club de la capitale compte, en effet, lever son option d'achat de 40 M€. Un montant inférieur à celui de sa valeur marchande établie par le CIES, à savoir 53 M€. Le latéral gauche devance Marc Guehi (50 M€), Piero Hincapié (42,6 M€), Jesper Lindström (37,8 M€) et Odilon Kossounou (26,5 M€) et deux joueurs de Ligue 1 à savoir Kamaldeen Sulemana (20 ans, Rennes) et Myron Boadu (21 ans, Monaco), dont les prix ont été respectivement fixés à 33,8 M€ et 29,8 M€.

Hors de ce top 10, on retrouve d'autres talents de Ligue 1. Ainsi, Castello Lukeba pointe en dix-septième position avec une valeur marchande de 21,5 M€. Le défenseur central voit sa cote grimper en flèche. De quoi ravir l'OL qui veut avancer avec lui à l'avenir. Vanderseon de Oliveira arrive, lui, en 21ème position. Le joueur de 20 ans, qui évolue à Monaco, vaut aujourd'hui 18,7 M€ selon le CIES. Amadou Onana (LOSC, 16,5 M€) ou encore Warmed Omari (Stade Rennais FC, 14,5 M€) suivent. Comme quoi notre chère L1 a aussi du talent !

Le top 10 des plus hautes valeurs marchandes des 50 joueurs U23 ayant débuté dans le big 5 lors de la saison 2021-22 :

1 : Joško Gvardiol (20 ans, Leipzig): 96,2 M€

2: Dominik Szoboszlai (21 ans, Leipzig): 60,3 M€

3 : Pablo Gavi (17 ans, FC Barcelone): 58,6 M€

4 : Nuno Mendes (19 ans, PSG): 53 M€

5 : Marc Guehi (21 ans, Crystal Palace): 50 M€

6 : Piero Hincapié (20 ans, Bayer Leverkusen): 42,6 M€

7 : Jesper Lindström (22 ans, Eintracht Francfort): 37,8 M€

8 : Odilon Kossounou (21 ans, Bayer Leverkusen): 36,5 M€

9 : Kamaldeen Sulemana (20 ans, Rennes): 33,8 M€

10 : Myron Boadu (21 ans, Monaco): 29,8 M€

Le classement complet est à retrouver sur le site du CIES.